La concessione del telefono cast: attori e personaggi del film su Rai 1

Questa sera su Rai 1 va in onda La concessione del telefono, terzo film della collezione C’era una volta a Vigata tratto dall’omonimo romanzo, edito Sellerio, del compianto Andrea Camilleri. La pellicola, per la regia di Roan Johnson, è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction e vede come protagonista Alessio Vassallo nei panni del commerciante di legnami di Vigata Pippo Genuardi, un uomo ironico, squattrinato e farfallone solito ficcarsi sempre in qualche guaio.

Ad accompagnarlo altri attori noti al grande pubblico, che siamo abituati a vedere sul grande e sul piccolo schermo. Ma chi fa parte del cast de La concessione del telefono? Vediamolo qui di seguito.

La concessione del telefono: tutto quello che c’è da sapere sul film

La concessione del telefono: il cast

Come detto, il protagonista del film è Alessio Vassallo – giovane attore di origini siciliane che abbiamo visto in alcune produzioni teatrali e cinematografiche di successo, come L’ultimo re e Viola di mare – mentre nel ruolo di don Lollò Longhitano troviamo Fabrizio Bentivoglio, Corrado Guzzanti in quello del prefetto Marascianno e Federica De Cola nelle vesti della moglie di Pippo, Taniné.

Completano il cast Thomas Trabacchi (questore Monterchi), Dajana Roncione (Lillina), Corrado Fortuna (Sasà La Ferlita), Ninni Bruschetta (padre Macaluso), Antonio Alveario (Nenè Schilirò), Sergio Vespertino (vice prefetto Parrinello), Emmanuele Aita (Giacomo La Ferlita), Francesco Brandi (tenente Lanza‐Turò), Giuseppe Provenzano (Calogerino).

La concessione del telefono: la trama del film su Rai 1

