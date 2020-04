La Compagnia del Cigno: quante puntate, durata episodi

Da oggi, 29 aprile 2020, su Rai 2 va in onda (in replica) La Compagnia del Cigno, fortunata serie tv campione d’ascolti su Rai 1 con nel cast Alessio Boni e Anna Valle. Ma quante puntate sono previste per La Compagnia del Cigno in onda in replica su Rai 2? Quanto durano gli episodi? Quando finisce? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

La Compagnia del Cigno ci terrà compagnia per sei prime serate con altrettante puntate (6) e dodici episodi dalla durata di circa 50 minuti l’uno. La serie tv sarà trasmessa da oggi, 29 aprile, per sei mercoledì consecutivi. Salvo cambi di programma (che in tempo di coronvirus sono dietro l’angolo), quindi, le puntate de La Compagnia del Cigno andranno in onda nelle seguenti date:

Prima puntata: oggi, mercoledì 29 aprile 2020

Seconda puntata: mercoledì 6 maggio 2020

Terza puntata: mercoledì 13 maggio 2020

Quarta puntata: mercoledì 20 maggio 2020

Quinta puntata: mercoledì 27 maggio 2020

Sesta puntata: mercoledì 3 giugno 2020

L’ultima puntata de La Compagnia del Cigno, ad oggi, andrà quindi in onda il 3 giugno in prima serata su Rai 2. Il tutto in vista della prossima stagione prevista per il prossimo autunno/inverno. Coronavirus permettendo…

La Compagnia del Cigno: il cast

Abbiamo visto quante puntate e quando finisce La compagnia del cigno, ma qual è il cast? Alla serie tv hanno preso parte grandi nomi, seppure si tratti di una fiction dedicata ai giovani, come Alessio Boni, Anna Valle e Giovanna Mezzogiorno. I giovani attori del cast invece sono artisti emergenti. Di seguito il cast della serie tv:

Alessio Boni – Luca Marioni

Anna Valle – Irene

Michele Bravi – Giacomo

Giovanna Mezzogiorno – Valeria

Carlotta Natoli – Vittoria

Alessandro Roja – Daniele

Francesca Cavallin – Miriam

Rocco Tanica – Sestrieri

Marco Bocci – Ruggero Fiore

Stefano Dionisi – Antonio Mercanti

Francesco Liotti – Gigi Lamento

Leonardo Mazzarotto – Matteo

Fotinì Peluso – Barbara

Emanuele Misuraca – Domenico

Chiara Pia Aurora – Sofia

Ario Sgroi – Robbo

Francesco Tozzi – Rosario

Hildegard De Stefano – Sara

Appuntamento dunque su Rai 2 per godersi la serie tv La Compagnia del Cigno con le rispettive puntate. Buona visione!

