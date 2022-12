La città che odi, il testo della canzone di Gianmaria a Sanremo Giovani 2022

Qual è il testo di La città che odi, la canzone di Gianmaria in gara a Sanremo Giovani 2022 in onda su Rai 1, venerdì 16 dicembre? Di seguito tutte le parole del brano:

Quando insegui me

stai cercando solo te

io uno specchio che cammina

che ti mostra come sei

se mi lasci qua

fai fatica a ritrovarti

fai fatica a ritrovarmi

Quanto chiedi a me?

più di quanto immaginassi

era solo un’estorsione

ma ci hai messo pure il cuore

è un po’ troppo non trovi?

come finirà, come finirà?

come finirà

Ora che son scivolato

dalle tue mani sull’asfalto

mi tocca stare qua

E sto nella città che odi

a me piace un sacco

così tanto che ci vivrei

forse ci comprerò casa

mi prenderò un gatto

costerà un botto

che vivere

che vivere

Hai rubato a me

ti sei messa in discussione

non l’avresti fatto mai

senza guardarti da fuori

vive in ogni respiro il mio tempo

in ogni presa di coscienza

ma cosa si prova a restare da soli

senza prima stancarsi degli altri

Ora che son scivolato

dalle tue mani sull’asfalto

mi tocca stare qua

E sto nella città che odi

a me piace un sacco

così tanto che ci vivrei

forse ci comprerò casa

mi prenderò un gatto

costerà un botto

che vivere

che vivere

E me ne resto qua

anche se te ne vai

il letto e vicino al muro

dove non vuoi

sono rimasto qua

anche con mille guai

e non mi serve nessuno

Ma casa è vuota senza te

sto nella città che odi

a me piace un sacco

così tanto che ci vivrei

forse ci comprerò casa

mi prenderò un gatto

costerà un botto

che vivere

che vivere

che vivere

che vivere

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.