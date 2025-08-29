Icona app
29 agosto 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

La chimera: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
La chimera: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La chimera, film del 2023 scritto e diretto da Alice Rohrwacher. Il film è stato presentato in concorso alla 76esima edizione del Festival di Cannes per la Palma d’oro, venendo riconosciuto con il Premio AFCAE. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tuscia, anni ’80, a Riparbella un gruppo di tombaroli si guadagna da vivere trafugando reperti etruschi. Tra di loro vi è anche Arthur, giovane inglese, che ha la capacità soprannaturale di percepire il punto in cui si trovano antiche tombe etrusche. Dopo essere stato arrestato durante una spedizione, rientra in paese e riprende i rapporti con la banda di tombaroli con cui aveva già lavorato in passato. Nel frattempo, nonostante sia ancora legato alla defunta amata Beniamina,una delle figlie di Flora, un’anziana che dà lezioni di canto, Arthur conosce e inizia una relazione con Italia, una ragazza brasiliana al servizio della stessa Flora. Arthur guida la banda di tombaroli a ritrovare un corredo funerario che gli permette di saldare almeno in parte il suo debito con Spartaco, un ricettatore di reperti archeologici. La banda di tombaroli, grazie alle capacità di Arthur, effettua un secondo ritrovamento, stavolta molto più remunerativo. Italia, che è con loro, minaccia di chiamare la polizia se non smettono di profanare quel luogo sacro, ma viene allontanata

La chimera: il cast

Abbiamo visto la trama de La chimera, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Josh O’Connor: Arthur
  • Isabella Rossellini: Flora
  • Carol Duarte: Italia
  • Alba Rohrwacher: Spartaco
  • Vincenzo Nemolato: Pirro
  • Lou Roy-Lecollinet: Melodie
  • Yile Vianello: Beniamina
  • Giuliano Mantovani: Gerry
  • Gian Piero Capretto: Mario
  • Melchiorre Pala: Melchiorre
  • Ramona Fiorini: Fabiana
  • Luca Gargiullo: Lavoratore del porto
  • Barbara Chiesa: Nella
  • Elisabetta Perotto: Vera
  • Chiara Pazzaglia: Rossa
  • Francesca Carrain: Sista
  • Valentino Santagati: Troubadour
  • Piero Crucitti: Troubadour (voce)
  • Luciano Vergaro: Katir
  • Carlo Tarmati: Carabiniere

Streaming e tv

Dove vedere La chimera in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
TV / No Way Up: tutto quello che c’è da sapere sul film
