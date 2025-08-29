La chimera: tutto quello che c’è da sapere sul film

La chimera: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La chimera, film del 2023 scritto e diretto da Alice Rohrwacher. Il film è stato presentato in concorso alla 76esima edizione del Festival di Cannes per la Palma d’oro, venendo riconosciuto con il Premio AFCAE. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tuscia, anni ’80, a Riparbella un gruppo di tombaroli si guadagna da vivere trafugando reperti etruschi. Tra di loro vi è anche Arthur, giovane inglese, che ha la capacità soprannaturale di percepire il punto in cui si trovano antiche tombe etrusche. Dopo essere stato arrestato durante una spedizione, rientra in paese e riprende i rapporti con la banda di tombaroli con cui aveva già lavorato in passato. Nel frattempo, nonostante sia ancora legato alla defunta amata Beniamina,una delle figlie di Flora, un’anziana che dà lezioni di canto, Arthur conosce e inizia una relazione con Italia, una ragazza brasiliana al servizio della stessa Flora. Arthur guida la banda di tombaroli a ritrovare un corredo funerario che gli permette di saldare almeno in parte il suo debito con Spartaco, un ricettatore di reperti archeologici. La banda di tombaroli, grazie alle capacità di Arthur, effettua un secondo ritrovamento, stavolta molto più remunerativo. Italia, che è con loro, minaccia di chiamare la polizia se non smettono di profanare quel luogo sacro, ma viene allontanata

La chimera: il cast

Abbiamo visto la trama de La chimera, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Josh O’Connor: Arthur

Isabella Rossellini: Flora

Carol Duarte: Italia

Alba Rohrwacher: Spartaco

Vincenzo Nemolato: Pirro

Lou Roy-Lecollinet: Melodie

Yile Vianello: Beniamina

Giuliano Mantovani: Gerry

Gian Piero Capretto: Mario

Melchiorre Pala: Melchiorre

Ramona Fiorini: Fabiana

Luca Gargiullo: Lavoratore del porto

Barbara Chiesa: Nella

Elisabetta Perotto: Vera

Chiara Pazzaglia: Rossa

Francesca Carrain: Sista

Valentino Santagati: Troubadour

Piero Crucitti: Troubadour (voce)

Luciano Vergaro: Katir

Carlo Tarmati: Carabiniere

Streaming e tv

Dove vedere La chimera in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.