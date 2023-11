La caserma 2023, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 19 novembre

LA CASERMA 2023 ELIMINATI – Chi è stato eliminato da La caserma 2023 nel corso della puntata di oggi, domenica 19 novembre? A dover lasciare il docu-reality di Rai 2 è stata la recluta… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Cast

Ma qual è il cast de La caserma 2023? Il “target” non cambia: i 24 ragazzi selezionati (14 ragazzi e 10 ragazze) sono persone “comuni”, ma con storie ben diverse. Messi insieme, rappresentano al meglio la loro generazione. Tra questi ci saranno un’operaia, una studentessa e bagnina, un pizzaiolo, una commessa, un operatore sanitario. Quindi studenti universitari, un acrobata, una modella, un personal trainer. Si ritroveranno tutti senza cellulari, senza internet e lontani dal proprio nido familiare per affrontare un training ispirato alla disciplina militare. Ma vediamo insieme di chi si tratta.

Sara Agri: 1997, commessa di Viterbo

Sabrina Armiliato: studentessa universitaria di Genova

Sofia Barbieri: studentessa universitaria e modella di Genova

Virginia Brunori: 2001, insegnante di ginnastica artistica di Perugia

Giada Campone: 2003

Giorgia Cavalluzzo: 2001, studentessa universitaria di Formia (LT)

Felice Cormio: modello e fiorista di Cerignola (FG)

Andrea Del Frate: 2000, personal trainer e bodyweight di Lucca

Luca Di Stadio: 1998, operatore socio sanitario di Roma

Emanuele Ermini: 1999, studente universitario di Ariccia (RM)

Mariagrazia Fedele: beauty model e insegnante di ballo di Massafra/Milano

Giovanni Fiorito: di Milano

Oscar Frau: personal trainer e animatore di Capoterra (CA)

Enrico Garufi: studente universitario di Taormina (ME)

Andrea Gramiccia: cameriere di Roma

Greta Lazzaroni: 2001, operaia di Rovetta (BG)

Edoardo Mattei: 2002, studente universitario di Roma

Assen Pessina: di Legnano (MI)

Vittoriana “Leyla” Lulù Romano: studentessa di teatro di Barrafranca (EN)

Enrico Schenoni: marinaio di Milano

Lorenzo Toninelli: studente universitario

Gabriele Verde: pizzaiolo di Civitavecchia (RM)

Stefano Vulcano: 2000, di Manta (CN)

Giorgia Yin: 2001, content Creator di Treviso

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati de La caserma 2023, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il docu-reality va in onda la domenica sera alle ore 21 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.