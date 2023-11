La caserma 2023: cast (reclute e istruttori), location, quante puntate e streaming

Da domenica 12 novembre 2023 su Rai 2 alle ore 21 va in onda il docu-reality La caserma 2023. Tra le novità della seconda stagione, l’ambientazione nel Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, una struttura dell’800, e la “selezione” delle reclute che inizierà immediatamente. Inoltre, il reality sarà ancora più competitivo perché il posto in caserma non è garantito e ancora sarà più mirato alla vita di gruppo in un’epoca in cui i ragazzi sono sempre più isolati e con difficoltà relazionali. Lo scopo del programma sarà, infatti, la formazione di un gruppo solidale e unito. Ciascuno dei protagonisti dovrà sviluppare il “senso del fare” – sfruttando le capacità e superando le divergenze – per un unico obiettivo: fare squadra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast (reclute e istruttori)

Ma qual è il cast de La caserma 2023? Il “target” non cambia: i 24 ragazzi selezionati (14 ragazzi e 10 ragazze) sono persone “comuni”, ma con storie ben diverse. Messi insieme, rappresentano al meglio la loro generazione. Tra questi ci saranno un’operaia, una studentessa e bagnina, un pizzaiolo, una commessa, un operatore sanitario. Quindi studenti universitari, un acrobata, una modella, un personal trainer. Si ritroveranno tutti senza cellulari, senza internet e lontani dal proprio nido familiare per affrontare un training ispirato alla disciplina militare. Ma vediamo insieme di chi si tratta.

Sara Agri: 1997, commessa di Viterbo

Sabrina Armiliato: studentessa universitaria di Genova

Sofia Barbieri: studentessa universitaria e modella di Genova

Virginia Brunori: 2001, insegnante di ginnastica artistica di Perugia

Giada Campone: 2003

Giorgia Cavalluzzo: 2001, studentessa universitaria di Formia (LT)

Felice Cormio: modello e fiorista di Cerignola (FG)

Andrea Del Frate: 2000, personal trainer e bodyweight di Lucca

Luca Di Stadio: 1998, operatore socio sanitario di Roma

Emanuele Ermini: 1999, studente universitario di Ariccia (RM)

Mariagrazia Fedele: beauty model e insegnante di ballo di Massafra/Milano

Giovanni Fiorito: di Milano

Oscar Frau: personal trainer e animatore di Capoterra (CA)

Enrico Garufi: studente universitario di Taormina (ME)

Andrea Gramiccia: cameriere di Roma

Greta Lazzaroni: 2001, operaia di Rovetta (BG)

Edoardo Mattei: 2002, studente universitario di Roma

Assen Pessina: di Legnano (MI)

Vittoriana “Leyla” Lulù Romano: studentessa di teatro di Barrafranca (EN)

Enrico Schenoni: marinaio di Milano

Lorenzo Toninelli: studente universitario

Gabriele Verde: pizzaiolo di Civitavecchia (RM)

Stefano Vulcano: 2000, di Manta (CN)

Giorgia Yin: 2001, content Creator di Treviso

A La caserma 2023 ci saranno, ovviamente, anche gli istruttori, grandi professionisti del settore. Il responsabile del corso è il Capo istruttore Renato Daretti, che sarà affiancato dall’altro capo istruttore Giovanni Rizzo. Entrambi hanno grande esperienza, avendo partecipato a quasi tutte le missioni internazionali italiane degli ultimi 30 anni. A completare il team ci saranno anche l’istruttore Germano Capriotti e gli aiuto istruttori Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.

Già nella prima delle 6 puntate in programma, i ragazzi convocati saranno sottoposti a una serie di test. Solo 18 saranno scelti per partecipare al corso d’addestramento vero e proprio e gli altri 6 dovranno tornare subito a casa. I ragazzi si trasferiranno quindi in “caserma”. Qui, le 18 reclute saranno divise in due gruppi: i Falchi e i Puma. Il corso di addestramento avrà la durata di 5 settimane e solo i più meritevoli arriveranno alla cerimonia finale, durante la quale gli istruttori premieranno la squadra migliore e la recluta migliore.

La caserma 2023: location

Dove è stata girata (location) La caserma 2023? La nuova stagione cambia location e si sposta nel Forte Albertino di Vinadio (CN), fortezza eretta per volere di Carlo Alberto di Savoia nel 1834. Un capolavoro militare, che è da considerarsi tra le opere più imponenti di tutto l’arco alpino: la fortificazione ha infatti una lunghezza di circa 1.200 metri, che si sviluppa dalla roccia del fortino fino al fiume Stura.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La caserma 2023 in onda su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima domenica 12 novembre 2023; la sesta e ultima domenica 17 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 12 novembre 2023

Seconda puntata: domenica 19 novembre 2023

Terza puntata: domenica 26 novembre 2023

Quarta puntata: domenica 3 dicembre 2023

Quinta puntata: domenica 10 dicembre 2023

Sesta puntata: domenica 17 dicembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere La caserma 2023 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.