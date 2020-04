La Casa di Carta, quanto guadagnano gli attori: ecco chi sono i più pagati del cast

La Casa di Carta è una delle serie del momento, tra le più amate di Netflix e che ha completamente conquistato l’Europa, prima ancora che la Spagna, la nazione dove tutto è nato. Se non fosse stato per Netflix, probabilmente questa serie televisiva non avrebbe avuto l’ok per una terza stagione, si sarebbe fermata alla seconda, siccome in Spagna gli ascolti erano pressoché scarsi. Con l’arrivo del colosso dello streaming, le carte in tavola si sono ribaltate così come il guadagno del cast, che ha visto crescere il proprio stipendio di pari passo con la popolarità.

In tanti si sono chiesti quali fosse il cachet del cast de La Casa di Carta: vediamo insieme di colmare questa curiosità.

La Casa di Carta, quanto guadagna il cast: i cachet

Partiamo dalle cifre più alte, che spettano a pochi eletti del cast che, però, sono sicuramente quelli più popolari. A guadagnare di più, per una cifra di 63mila euro ad episodio, sono Itziar Ituno, che interpreta Lisbona, Ursula Corbero che interpreta Tokyo, Perdo Alonso che interpreta Berlino e Alvaro Morte, che interpreta il Professore.

Al secondo posto, per una cifra di 55mila euro ad episodio, troviamo invece Darko Peric che interpreta Helsinki. Al terzo posto, per 50 mila euro a episodio, troviamo Alba Flores che interpreta Nairobi, Jaime Lorente che interpreta Denver, Miguel Herran che interpreta Rio e Rodrigo de la Serna, che interpreta Palermo. Per 45 mila euro vediamo Esther Acerbo (Stoccolma), mentre per 36mila euro vediamo Paco Tous (Mosca), Enrique Arce (Arturo) e Fernando Soto (Angel). All’ultimo posto vediamo con 27 mila euro a episodio Maria Pedraza (Alison Parker) e Anna Grass (Mercedes Colmenar) invece con 23 mila euro.

Leggi anche:

1. La Casa di Carta, TPI intervista Itziar Ituno: “Criticano la serie perché dà potere alle donne. Il capitalismo è la causa dei disastri ambientali” / 2. La casa di carta 4: il trailer e le prime immagini della quarta stagione della serie tv Netflix

Potrebbero interessarti Coronavirus, Caterina Balivo: “A maggio non so se torno in tv, piango un giorno sì e l’altro pure” Il Conte Duval: lo sketch con Gigi Proietti nel film Un’estate al mare Un’estate al mare: trama, cast e streaming del film