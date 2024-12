La carica dei 101: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La carica dei 101, film del 1996 diretto da Stephen Herek. È un remake in live action del film d’animazione La carica dei cento e uno (1961), co-prodotto dalla Great Oaks Entertainment e dalla Walt Disney stessa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Londra, 1996. Rudy Dearly è un progettista di videogiochi, che vive da solo col suo dalmata Pongo; l’uomo sta lavorando a un nuovo videogioco, ma non gli sorride il successo, perché l’azienda a cui lo propone lo ritiene poco interessante. Anita è invece la promettente disegnatrice di un’azienda di alta moda, guidata da una donna malvagia, ricchissima, eccentrica e altezzosa, Crudelia De Mon; anche Anita vive da sola con la sua dalmata Peggy, ma a lei il lavoro va bene, perché Crudelia la tiene molto in considerazione in virtù del suo talento. La vista di uno studio di Anita per un mantello maculato e l’ossessione di Crudelia per le pellicce la portano a sragionare: impone di ridisegnare l’intera collezione progettata per quell’anno e manifesta inoltre il desiderio di indossare quel capo, facendo eccentricamente notare ad Anita che sarebbe come se indossasse “il suo cane”; dopo questa affermazione, Anita rimane sconvolta e allora Crudelia scoppia a ridere istericamente facendo anche il verso del cane per tormentare ancora di più Anita.

Pongo, aspettando Rudy per una passeggiata al parco, scambia lo sguardo con Peggy, che passa per caso insieme ad Anita, anche lei diretta al parco. Appena salito sulla bicicletta, Rudy perde il controllo di Pongo, che non resiste all’idea di approcciare Peggy; dopo una corsa rocambolesca, l’uomo finisce nello stagno del parco. Anita vede per caso Pongo, e Rudy scambia Peggy per il suo cane e tenta di portarselo a casa. Anita a questo punto blocca Rudy, ma dopo una constatazione amichevole e le scuse d’obbligo è la volta di Peggy di “trainare” la bicicletta di Anita, che a sua volta finisce nello stagno.

La carica dei 102: il cast

Abbiamo visto la trama de La carica dei 101, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jeff Daniels: Rudy Dearly

Joely Richardson: Anita Dearly

Glenn Close: Crudelia De Mon

Joan Plowright: Nilla

Hugh Laurie: Gaspare

Mark Williams: Orazio

John Shrapnel: Skortikon

Tim McInnerny: Alonzo

Hugh Fraser: Frederick

Zohren Weiss: Herbert

Brian Capron: giornalista televisivo

Streaming e tv

Dove vedere La carica dei 101 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 21 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.