La canzone del sole: il testo della canzone cantata dai Negramaro con Malika Ayane a Sanremo 2024

Qual è il testo della canzone La canzone del sole, cantata dai Negramaro con Malika Ayane nel corso della serata Cover del Festival di Sanremo 2024? Di seguito le parole del brano:

Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi

Le tue calzette rosse

E l’innocenza sulle gote tue

Due arance ancor più rosse

E la cantina buia dove noi

Respiravamo piano

E le tue corse, e l’eco dei tuoi no, oh no

Mi stai facendo paura

Dove sei stata cosa hai fatto mai?

Una donna, donna dimmi

Cosa vuol dir sono una donna ormai

Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai

Per diventar quel che sei

Che importa tanto tu non me lo dirai

Purtroppo

Ma ti ricordi l’acqua verde e noi

Le rocce, bianco il fondo

Di che colore sono gli occhi tuoi

Se me lo chiedi non rispondo

O mare nero, o mare nero, o mare ne-

Tu eri chiaro e trasparente come me

O mare nero, o mare nero, o mare ne-

Tu eri chiaro e trasparente come me

Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi

Noi due distesi all’ombra

Un fiore in bocca può servire sai

Più allegro tutto sembra

E d’improvviso quel silenzio fra noi

E quel tuo sguardo strano

Ti cade il fiore dalla bocca e poi

Oh no, ferma ti prego la mano

Dove sei stata, cos’hai fatto mai?

Una donna, donna, donna, dimmi

Cosa vuol dir sono una donna ormai

Io non conosco quel sorriso sicuro che hai

Non so chi sei, non so più chi sei

Mi fai paura oramai purtroppo

Ma ti ricordi le onde grandi e noi

Gli spruzzi e le tue risa

Cos’è rimasto in fondo agli occhi tuoi

La fiamma è spenta o è accesa?

O mare nero, o mare nero, o mare ne-

Tu eri chiaro e trasparente come me

O mare nero, o mare nero, o mare ne-

Tu eri chiaro e trasparente come me

No, no, no, no, no, no (o mare nero, o mare nero, o mare ne-)

No, no, no, no, no, no (o mare nero, o mare nero, o mare ne-)

No, no, no, no (o mare nero, o mare nero, o mare ne-)

No (o mare nero, o mare nero, o mare ne-)

Il sole quando sorge, sorge piano e poi

La luce si diffonde tutto intorno a noi

Le ombre ed i fantasmi della notte

Sono alberi e cespugli ancora in fiore

Sono gli occhi di una donna

Ancora pieni d’amore

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo della canzone La canzone del sole, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.