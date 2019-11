La caccia – Monteperdido, le anticipazioni della terza puntata della serie di Canale 5

La caccia – Monteperdido è la serie thriller di Canale 5 con protagonista Megan Montaner che, dopo aver conquistato la Spagna, punta a fare lo stesso nel nostro Paese. Per Mediaset si tratta di un’avvincente sfida, con un genere molto diverso da quelli generalmente in onda sulla sua rete ammiraglia. Per questo molti fan sono alla ricerca delle anticipazioni della prossima puntata.

Si tratta infatti di un thriller psicologico che racconta la scomparsa di due ragazzine – Ana e Lucia – delle quali soltanto una tornerà a casa dopo cinque anni di prigionia. Ana, dopo un incidente automobilistico, però non ricorda nulla della sua cattura né che fine abbia fatto Lucia. A provare a risolvere il caso ci penseranno due agenti dell’UCO, Sara Campos (Megan Montaner) e Santiago Bain, spediti da Madrid nella piccola cittadina di Monteperdido.

Tutto quello che c’è da sapere su La caccia – Monteperdido, la serie tv

Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata de La caccia – Monteperdido, in onda domenica 24 novembre 2019 su Canale 5?

La caccia Monteperdido, le anticipazioni della terza puntata

Nella terza puntata Sara Campos deve lavorare duro per non perdere il controllo delle indagini. Anche se sola nel portare avanti le indagini, troverà un importante indizio che la avvicinerà a Lucia.

Ana prova ad aprirsi con Quim, il ragazzo amato da Ximena, ovvero la bambina che si trovava con Ana e Lucia al momento della scomparsa. Non a caso lei in paese è conosciuta come “la fortunata”, anche se sospetta che molti abitanti avrebbero preferito un suo rapimento rispetto a quello delle due ragazzine.

Ana piano piano inizia a superare quel blocco e la paura che l’hanno segnata finora. Troverà il coraggio di rivelare alla polizia maggiori dettagli sul rapimento e su quello che con Lucia ha subito in quel periodo? Intanto le indagini proseguono e gli inquirenti sono sempre più convinti che il rapitore sia un abitante di Monteperdido.

La trama della serie tv La caccia – Monteperdido

Ma purtroppo proprio dai concittadini non arriva l’aiuto sperato per trovare la verità: secondo le anticipazioni de La Caccia Monteperdido, infatti, Sara si rende conto che tutti mentono. Ma d’altronde questo è l’unico modo per sperare di ritrovare Lucia: se i segreti degli abitanti venissero svelati, nessuno sarebbe più al sicuro.

La famiglia della ragazza, con il passare dei giorni, inizia a perdere le speranze, e teme che ormai Lucia sia morta.

Potrebbero interessarti Il Collegio, l’allieva Mariana Aresta contro il programma: “Montano le scene in modo strano” Pezzi unici: le anticipazioni della seconda puntata del 24 novembre su Rai 1 Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera domenica 17 novembre 2019

Il cast al completo de La caccia – Monteperdido

La caccia – Monteperdido vi aspetta con la terza puntata domenica 24 novembre 2019 in prima serata su Canale 5.