La caccia – Monteperdido, le anticipazioni della prima puntata in onda domenica 10 novembre 2019

Megan Montaner torna in prima serata su Canale 5 per interpretare un agente di polizia nella serie tv La caccia – Monteperdido.

Di genere thriller psicologico, la serie è stata un vero e proprio successo in Spagna (tanto da arrivare finalista in diversi riconoscimenti televisivi) e approda per la prima volta in Italia su Canale 5 domenica 10 novembre 2019.

Una nuova storia da raccontare rallegrerà gli ascolti in casa Mediaset. La caccia – Monteperdido è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Agustin Martinez.

Tutto quello che c’è da sapere su La caccia – Monteperdido, la serie tv

La vicenda segue la scomparsa di due ragazzine undicenni: dopo cinque anni, soltanto una torna misteriosamente alla civiltà ma non ricorda nulla degli anni di prigionia.

Vediamo di seguito le anticipazioni della prima puntata de La caccia – Monteperdido.

La caccia – Monteperdido, le anticipazioni della prima puntata

Nella vallata di Monteperdido, un piccolo paesino spagnolo incastrato nei Pirenei, due ragazzine di undici anni, Ana e Lucia, scompaiono misteriosamente senza lasciare traccia. Le due bambine stavano tornando insieme da scuola e nessuno è riuscito a trovare una pista valida per capire che fine avessero fatto.

Cinque anni dopo, Ana viene ritrovata in stato d’incoscienza con una grave commozione celebrale poiché vittima di un incidente stradale. Il conducente della vettura sulla quale era a bordo è deceduto, quindi non può essere d’aiuto a ricostruire i fatti.

La trama della serie tv La caccia – Monteperdido

Da Madrid arrivano quindi due agenti dell’UCO per subentrare al Comandante Victor Gamero della Polizia Locale. Sara Campos e Santiago Baìn dell’UCO dovranno venirne a capo.

Anna, ricoverata in ospedale, si ricongiunge con la famiglia e cerca di superare il trauma, mentre le ricerche proseguono per capire dove sia finita Lucia: è ancora viva?

Ana non ha ricordi precisi degli anni di prigionia, ma è chiaro a tutti che nasconde qualcosa, mettendo le due famiglie contro.

Il cast al completo de La caccia – Monteperdido

Grazie alla perspicacia di Victor, il luogo della prigionia viene individuato, ma il sequestratore delle ragazze ha appiccato un incendio per coprire le sue tracce e, nella fuga, avrà probabilmente trascinato Lucia con sé.

La caccia – Monteperdido vi aspetta con la prima puntata domenica 10 novembre 2019 in prima serata su Canale 5.