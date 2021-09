A che ora inizia l’episodio La caccia al tesoro de Il Commissario Montalbano: l’orario su Rai 1

A che ora inizia l’episodio La caccia al tesoro de Il Commissario Montalbano in onda oggi, lunedì 13 settembre 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio con protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet.

La trama

Abbiamo visto a che ora inizia La caccia al tesoro (episodio in replica de Il commissario Montalbano), ma qual è la trama? L’episodio inizia mostrando quella che sembra essere una tranquilla giornata in commissariato a Vigata. Salvo legge un libro di Simenon, mentre Catarella è impegnato a risolvere – senza successo – i suoi cruciverba e rebus quando, improvvisamente, alle autorità arriva un’assurda segnalazione: due fanatici religiosi anziani, i fratelli Palmisano, hanno iniziato a sparare colpi di pistola dalla loro finestra contro tutti coloro giudicati agnostici o di altra fede.

Grazie al coraggio di Montalbano – non più giovane per le acrobazie – il quale si arrampica su una scala dei pompieri, quella follia viene arrestata. Quando in seguito la polizia perlustrerà l’appartamento del fatiscente palazzo, però, trova una bambola gonfiabile molto malridotta, mentre il giorno successiva un’altra bambola, sempre deturpata, viene rinvenuta in un cassonetto della mondezza. È a quel punto che inizia la “caccia al tesoro”: in commissariato, infatti, vengono recapitati biglietti con indovinelli e Montalbano, che non ha altri casi importanti, si mette sulla pista di quello che ha tutta l’aria di essere il caso di un maniaco. Quando viene rapita una ragazza del paese, Ninetta, Salvo collega questo caso con quello delle bambole gonfiabili e si mette subito alla sua ricerca insieme al resto della squadra. L’obiettivo, naturalmente, è quello di evitare il peggio e trovare la giovane prima che possa accaderle qualcosa di brutto.