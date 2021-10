La Bella e la Bestia: trama, cast e streaming del film del 2014

Questa sera, sabato 23 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La Bella e la Bestia, film del 2014 diretto da Christophe Gans. Il film fantastico francese con protagonisti Vincent Cassel e Léa Seydoux è l’adattamento cinematografico della celebre fiaba. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un ricco mercante, un giorno, perde tutte le sue ricchezze in mare e, insieme ai suoi sei figli, si trasferisce in campagna per nascondere la sua disavventura. Un giorno, la fortuna sembra sorridere di nuovo alla famiglia, e il mercante decide di esaudire i desideri delle sue tre figlie: le maggiori vogliono abiti, profumi e scarpe mentre la minore, la candida Belle, vuole solo una rosa. Il mercante, però, cade nel tranello di una tenebrosa Bestia che chiede “una vita per una rosa”; Belle, sentendosi in colpa, si sacrifica al posto del padre: ma invece di ucciderla, la Bestia la tiene prigioniera nel suo regno boscoso e magico. Belle decide di scoprire il passato del suo carceriere ed intanto esplora le dimore della sua prigione. Un segreto oscuro e triste, purtroppo, si cela nella storia della Bestia: Belle è l’unica che può salvarlo; l’unica che può restituirgli la libertà e l’amore.

La Bella e la Bestia: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La Bella e la Bestia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Léa Seydoux: Belle

Vincent Cassel: La Bestia

André Dussollier: Padre

Eduardo Noriega: Perducas

Yvonne Catterfeld: Principessa

Myriam Charleins: Astrid

Sara Giraudeau: Clotilde

Audrey Lamy: Anne

Jonathan Demurger: Jean-Baptiste

Nicolas Gob: Maxime

Louka Meliava: Tristan

Streaming e tv

Dove vedere La Bella e la Bestia in diretta tv e live streaming? Il film – come detto – va in onda stasera – 23 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.