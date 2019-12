La bella e la Bestia, il film live-action Disney: trama, cast e streaming

La bella e la bestia nasce come favola, diventa un cartone animato negli anni ’90 e dal quel cartone animato si è poi estrapolato un film live-action (in carne ed ossa).

Diretto da Bill Condon, il film è arrivato nelle sale nel 2017, facendo breccia nel cuore del botteghino. La sceneggiatura è stata elaborata da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, ma la storia è tratta da quella scritta da Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

La bella e la Bestia ha battuto un altro record, poiché è il primo film Disney in cui compare un personaggio dichiaratamente omosessuale.

La Bella e la Bestia, la trama del film

Rimanendo fedele al cartone animato, il film è ambientato in un paesino francese, Villeneuve, e vede Maurice, un eccentrico artista locale che sogna una vita diversa per sé e la sua unica figlia, Belle.

Un giorno, trovandosi in una foresta, viene attaccato da un branco di lupi e trova rifugio in un castello in rovina che scoprirà essere poi di una terribile bestia. Il padrone del castello non vede di buon’occhio l’intrusione dell’uomo e ignora le sue ragioni, così lo rinchiude in una torre gelida.

Belle è una ragazza sognatrice, che fa del suo mondo un libro pieno d’avventure. Quando poi una le capita tra le mani, la ragazza non dice di no. La giovane donna, preoccupata dell’assenza del padre, si mette sulle sue tracce e, arrivata al castello, scopre che l’unico modo per salvarlo è prendere il suo posto.

Belle manda via il padre malato, sperando che possa guarire e farsi una vita al di fuori di quel castello, mentre lei rimane al servizio della Bestia. Circondata da oggetti animati e un castello incantato, Belle scoprirà che sotto quel muso ostile e tanta pelliccia si nasconde un cuore vero di una persona che soffre ed è stata condannata per un errore al quale, però, si può ancora porre rimedio.

Insieme a Belle in quest’avventura vediamo il candelabro Lumiere, l’orologio puntiglioso Tockins, la teiera iper apprensiva Mr Brick e il suo piccolo Chicco e tanti altri oggetti animati che gironzolano per il palazzo. Chi avrebbe mai potuto amare una Bestia?

La Bella e la Bestia, il cast del film

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo da Emma Watson, diventata famosa per aver interpretato Hermione in Harry Potter, e che in questo film Disney interpreta Belle. Dan Stevens invece interpreta la Bestia.

E poi vediamo Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Ian McKellen, Audra McDonald, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Hattie Morahan, Adrian Schiller, Nathan Mack, Henry Garrett.

La Bella e la Bestia, dove vederlo in tv e in streaming

Il film va in onda martedì 24 dicembre 2019 in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25 troverete il film live action della Disney sul primo tasto del telecomando e anche al canale 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.