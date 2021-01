La Befana vien di notte streaming e diretta tv: dove vedere il film

La Befana vien di notte è una commedia del 2018 con Paola Cortellesi e Stefano Fresi diretta da Michele Soavi. Un film per tutta la famiglia da non perdere in questi giorni di festa. Ma dove sarà possibile vedere La Befana vien di notte in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere sul film

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – 5 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre, al tasto 101 del decoder Sky).

La Befana vien di notte streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Trama

Paola è una maestra di scuola elementare, almeno di giorno. Di notte, infatti, si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana. A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny. Il suo scopo è vendicarsi di lei che, 20 anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia. Sei alunni di Paola, però, assistono al suo sequestro e, una volta scoperta la doppia identità della loro amata maestra, si attivano per cercare di liberarla.

