La bambina che non voleva cantare: il cast del film su Nada

LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE CAST – Stasera, 10 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda La bambina che non voleva cantare, film che racconta la storia vera di Nada che – a soli 16 anni – vinse il Festival di Sanremo. Ma qual è il cast completo del film? Tra gli attori principali figurano Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e Nunzia Schiano. Ma vediamo quali ruoli ricoprono.

Carolina Crescentini: Viviana Fenzi

Sergio Albelli: Gino Malanima

Paolo Calabresi: maestro Leonildo

Tecla Insolia: Nada a 15 anni

Giulietta Rebeggiani: Nada a 7 anni

Massimo Poggio: Guido De Santis

Paola Minaccioni: suor Margherita

Daria Pascal Attolini: Nora

Raffaella Panichi: Ersilia

Nunzia Schiano: nonna Mora

Giulia Battistini: Miria Malanima

Chi è Nada

Abbiamo visto il cast de La bambina che non voleva cantare, ma chi è Nada, la protagonista raccontata nel film? Nada Malanima nasce a Gabbro (provincia di Livorno) il 17 novembre 1953. Figlia d’arte (il padre, Gino Malanima, era clarinettista). Fu la madre, Viviana Fenzi, a scegliere l’insolito nome quando una zingara, di nome per l’appunto Nada, le predisse leggendole la mano che avrebbe avuto una figlia, e che questa avrebbe viaggiato e avuto successo. Viene scoperta da Franco Migliacci. Dopo un primo 45 giri, contenente una cover in italiano di Les bicyclettes de Belsize, a soli quindici anni debutta al Festival di Sanremo 1969 con Ma che freddo fa, singolo inciso per la RCA Talent che la spinge al primo posto in hit-parade per cinque settimane regalandole un’enorme e improvvisa popolarità in Italia e all’estero.

Tecla Insolia, Nada nel film

Ma chi è Tecla Insolia, la giovane cantante e attrice che interpreta il ruolo di Nada nella fiction La bambina che non voleva cantare? Tecla Marianna Insolia (Varese, 13 gennaio 2004) è una cantante e attrice italiana. Quando lei ha solo un anno la sua famiglia si trasferisce a Piombino dove, ad appena cinque anni, inizia a studiare presso la Woodstock Academy seguita dall’insegnante Gianni Nepi. A dieci anni inizia a partecipare alle attività dell’associazione artistica fondata da Gianna Martorella. Durante la sua “breve” carriera ha partecipato a diversi eventi tra cui il Festival di Castrocaro e programmi televisivi come Pequeños gigantes, in cui, nel 2016, si è classificata terza. Nel 2019 Tecla Insolia partecipa alla competizione canora Sanremo Young e viene dichiarata vincitrice con il suo brano 8 marzo che presenta poi a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, grazie al quale arriva seconda e vince il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci, meritato “per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali”.

