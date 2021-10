L’ispettore Coliandro streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

L’ispettore Coliandro streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata

Questa sera, mercoledì 13 ottobre 2021, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 va in onda la quarta e ultima puntata de L’ispettore Coliandro, la popolare serie con protagonista Giampaolo Morelli giunta all’ottava stagione. Ideatore della serie è lo scrittore Carlo Lucarelli. Ma dove vedere la puntata di oggi de L’ispettore Coliandro? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

La fiction, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il 13 ottobre 2021 con la terza puntata alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre – 502 in HD – e 102 di Sky).

L’ispettore Coliandro streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it si potrà rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming L’ispettore Coliandro, ma quante puntate sono previste per l’ottava stagione della fiction in onda stasera su Rai 2? In tutto andranno in onda quattro puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni)