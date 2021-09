L’ispettore Coliandro: trama, cast, quante puntate e streaming dell’ottava stagione

Da mercoledì 22 settembre 2021 su Rai 2 va in onda l’ottava stagione de L’ispettore Coliandro, serie televisiva italiana trasmessa dal 2006 da Rai 2, e dal 2017 anche da RaiPlay diretta dai Manetti Bros. La serie vede protagonista Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli. Ideatore della serie è invece lo scrittore Carlo Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Coliandro è un giovane ispettore, in servizio alla questura di Bologna, che si ritrova sempre invischiato suo malgrado in vicende più grandi di lui. Tuttavia Coliandro non si tira mai indietro, ma la sua sbadataggine e la sua incapacità investigativa finiscono inevitabilmente per cacciarlo nei guai. Nel corso delle sue indagini Coliandro riceve l’aiuto dei colleghi, gli ispettori Trombetti e Gamberini e l’agente Gargiulo, mentre a mettergli costantemente i bastoni fra le ruote ci sono il suo superiore, il commissario De Zan, e la dottoressa Longhi, sostituto procuratore, i quali non hanno mai visto di buon occhio le iniziative personali di Coliandro e non nutrono grande stima di lui. In ogni indagine l’ispettore è aiutato da una ragazza sempre diversa (una testimone, un’amica, una parente della vittima) che, tramite le sue informazioni, lo aiuta a portare a termine l’indagine. Coliandro si prende sempre una cotta per la ragazza di turno ma, alla fine della vicenda, l’ispettore si ritrova come sempre inesorabilmente solo e deluso.

L’ispettore Coliandro: il cast

Abbiamo visto la trama de L’ispettore Coliandro, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giampaolo Morelli: Coliandro

Enrico Silvestrin: Trombetti

Veronika Logan: Longhi

Giuseppe Soleri: Gargiulo

Alessandro Rossi: De Zan

Massimiliano Bruno: Borromini

Paolo Sassanelli: Gamberini

Enrica Ajò: Balboni

Caterina Silva: Bertaccini

Luisella Notari: Paffoni

Benedetta Cimatti: Buffarini

Quante puntate

Quante puntate sono previste per l’ottava stagione de L’ispettore Coliandro in onda su Rai 2? In tutto andranno in onda quattro puntate. La prima mercoledì 22 settembre 2021; l’ultima mercoledì 13 ottobre 2021. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 22 settembre 2021

Seconda puntata: mercoledì 29 settembre 2021

Terza puntata: mercoledì 6 ottobre 2021

Quarta puntata: mercoledì 13 ottobre 2021

Streaming e tv

Dove vedere L’ispettore Coliandro in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre) alle ore 21,20 il martedì sera. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.