L’era glaciale 4: trama, personaggi e streaming del film d’animazione su Italia 1

Questa sera, sabato 18 ottobre 2025, va in onda su Italia 1 in prima serata L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, il quarto film dell’appassionante saga d’animazione diretto da Steve Martino e Mike Thurmeier. La pellicola è uscita nelle sale nel 2012 e segue le nuove avventure di Sid e i suoi amici. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Mentre Scrat cerca imperterrito di accaparrarsi la sua preziosa ghianda, precipita al centro della Terra e causa una nuova catastrofe, la deriva dei continenti. Manny è alle prese con la paternità e si scopre essere iperprotettivo nei confronti di Pesca che è entrata nella fase adolescenziale e vuole stringere amicizia con i suoi coetanei. Nel frattempo Sid ritrova la sua famiglia, che gli assegna un compito scomodo, quello di badare a sua nonna, che come lui è ritenuta un peso dal resto della famiglia. E, mentre Manny è impegnato a sgridare sua figlia davanti a tutti, il ghiaccio sotto le zampe si crepa e il mammut si ritrova improvvisamente in mezzo al mare, lontano da sua figlia e da sua moglie, e in compagnia di Diego, Sid e la nonnina. Intenzionato a tornare dalla sua famiglia, Manny si mette in viaggio ma lungo il percorso incrocia una banda di pirati guidata dal capitan Sbudella.

L’era glaciale 4: personaggi e doppiatori

Sono tanti i personaggi che popolano L’era glaciale, una saga che di capitolo in capitolo allarga il cast inserendo nuovi animali. Di seguito vediamo i doppiatori italiani del quarto film e i rispettivi personaggi:

Filippo Timi: Manfred “Manny”

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Roberta Lanfranchi: Ellie

Francesco Pezzulli: Crash

Lee Ryan: Eddie

Isabelle Adriani: Pesca

Cristina Noci: Nonnina

Francesco Pannofino: Capitan Sbudella

Hong-hu Ada: Shira

Riccardo Scarafoni: Sguincio

Domitilla D’Amico: Gura

Gianfranco Miranda: Gandhalì

Fabrizio Vidale: Pachi

Luigi Morville: Louis

Marco Rasori: Gabièn

Andrea Mete: Ethan

Marina Tagliaferri: Eunice

Carmen Iovine: Katie

Alessio Cigliano: Milton

Monica Ward: Steffie

Sergio Di Giulio: zio Fungus

Roberto Ciufoli: Marshall

Elisa Carucci: Meghan

Domenico Crescentini: Ariscratle

Streaming e TV

Dove vedere L’era glaciale 4 in diretta TV e streaming? Il film, come già anticipato, va in onda sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguire il film d’animazione in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando. Chi è interessato a seguire L’era glaciale 4 in diretta streaming può accedere gratuitamente a MediasetPlay, previa registrazione.