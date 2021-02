L’amore strappato: la trama della prossima puntata, la seconda

Cosa succede nella prossima puntata (la seconda) della fiction L’amore strappato in onda su Canale 5? Rosa (Sabrina Ferilli) continua a battersi per far scagionare Rocco (Enzo Decaro) e riprendersi Arianna, la bambina però nel frattempo conosce una famiglia che vorrebbe adottarla. Arianna si trova in istituto, angosciata e triste, perché vorrebbe ritornare dalla sua famiglia. La bambina non riesce a comprendere la ragione di quell’allontanamento e le domande insinuanti della psicologa non fanno che confonderla ulteriormente.

La madre Rosa, intanto, continua a battersi come può per far scagionare Rocco e riprendersi la figlia, che non vede dal giorno del suo allontanamento e di cui non conosce l’attuale collocazione. In ogni caso quella collocazione è provvisoria: Arianna, infatti, sta per conoscere una famiglia che vorrebbe adottarla. Rosa dovrà fare i conti con un’altra amarezza quando il tribunale non acconsente al ricongiungimento con la figlia: lei e Rocco sono sull’orlo di perdere ogni speranza.

Intanto – stando alle anticipazioni sulla trama della prossima puntata de L’amore strappato – dall’aula del tribunale giungono risvolti inattesi: basteranno a cambiare il corso del processo e ad auspicare un esito positivo della sentenza che i Macaluso attendono col fiato sospeso? Successivamente Rosa e Rocco scopriranno che Arianna è stata legalmente adottata da un’altra famiglia. All’apprendere la notizia, Rocco cercherà di attirare l’attenzione dei media con un gesto estremo per dimostrare la propria innocenza e riportare Arianna a casa. Rosa incontra un uomo che sostiene di avere visto Arianna e di poterle dire dove vive adesso la figlia.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa succede nella prossima puntata de L’amore strappato, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? La miniserie va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 per tre mercoledì sera consecutivi (10, 17 e 24 febbraio 2021) alle ore 21,20. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

