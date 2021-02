L’amore strappato: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

L’amore strappato: cosa è successo nella seconda puntata

Cosa è successo nella seconda puntata de L’amore strappato andata in onda mercoledì 17 febbraio 2021 su Canale 5? La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi racconta una storia vera (un drammatico errore giudiziario che strappa una bambina di sette anni alla sua famiglia). Nella seconda puntata mentre Rosa (Sabrina Ferilli) continua a battersi per far scagionare Rocco (Enzo Decaro) e riprendersi Arianna, la bambina conosce una famiglia che vorrebbe adottarla. Rosa riceve l’ennesimo dolore, quando il tribunale le rifiuta il ricongiungimento con la figlia e Rocco sembra perdere ogni speranza. Intanto, dall’aula del tribunale, emergono dei risvolti inaspettati. Cambieranno l’esito della sentenza tanto attesa dai Macaluso? Quando i Macaluso scoprono che la piccola Arianna è già stata adottata legalmente da un’altra famiglia, Rocco cerca di attirare l’attenzione dei media, mentre Rosa incontra un uomo che sostiene di aver visto Arianna e di poterle rivelare dove vive la figlia.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata de L’amore strappato, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 21,20 con la terza e ultima puntata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Italia’s Got Talent 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata L’amore strappato streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata Un sacchetto di biglie: la storia vera raccontata nel film