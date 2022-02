L’amica geniale 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, domenica 13 febbraio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la seconda puntata de L’amica geniale 3, o più correttamente L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Si tratta di una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment. La terza stagione è diretta da Daniele Luchetti, che eredita il testimone della regia detenuto da Saverio Costanzo i primi due cicli di episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La puntata sarà composta da due episodi. Le condizioni di Lila peggiorano ed Elena riuscirà a usare la sua fama di scrittrice per sollevare un caso nazionale. Nell’episodio 4, Pietro ed Elena si sposano con pochi intimi, ma la suocera Adele Airota, prende alla sprovvista la nuora organizzando un vero e propri ricevimento. Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a farsi pubblicare l’articolo dall’Unità. Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivela estremamente complesso. Pietro ed Elena si sposano in comune con pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.

L’amica geniale 3: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della seconda puntata de L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Streaming e diretta tv

La serie tv va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1.