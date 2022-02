L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da domenica 6 febbraio 2022 su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda L’amica geniale 3, o più correttamente L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Si tratta di una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment. La terza stagione è diretta da Daniele Luchetti, che eredita il testimone della regia detenuto da Saverio Costanzo i primi due cicli di episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Ma come era finita (dove eravamo rimasti) la seconda stagione de L’amica geniale? Una volta che torna a Pisa Elena si rende conto che è per lei arrivato il momento di lavorare alla tesi. Tuttavia, i ricordi dell’adolescenza nel rione la travolgono. Così si dedica anima e corpo alla stesura del suo primo romanzo. Intanto la giovane dà seguito alla corte di Pietro Airota. Si tratta del figlio di un insegnante a cui affida la sua opera. Quando si reca a Napoli al fine di festeggiare il suo traguardo, Lenù fa una scoperta: Lila lavora in una fabbrica di salumi.

Trama

Storia di chi fugge e di chi resta è il terzo romanzo della quadrilogia de L’amica geniale. Il romanzo, infatti, riprende i fatti narrati al termine di Storia del nuovo cognome. A differenza del romanzo precedente le due protagoniste si trovano in un posto diverso. Lenù (Elena Greco), infatti, si è laureata alla Normale di Pisa ed è riuscita a pubblicare il suo primo romanzo. Il successo, però, non è facile poichè deve fare i conti con le critiche che il mondo della letterature le muove. Fortunatamente, però, le cose le vanno bene anche dal punto di vista sentimentale, poichè ha un uomo che vuole sposarla. Programma quindi, dopo il matrimonio con Pietro, di trasferirsi a Firenze e costruire una famiglia insieme. A Napoli, invece, Lila ha lasciato il marito e lavora nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo. La sua vita è l’opposto di quella di Elena: vive, infatti, in un tugurio con suo figlio Gennaro e il suo nuovo compagno Enzo e la tranquillità per lei stenta ad arrivare. Continua la narrazione della vita delle due. Elena sta viaggiando molto per promuovere il suo nuovo libro e si sta trasferendo a Firenze. Si interessa sempre di più alle questioni sociali e alle lotte operaie. Intanto Lila deve invece fare i conti con i pregiudizi della gente che ancora addita una donna separata e per di più con un nuovo compagno. Anche Lila, però, così come la sua amica, è sempre pronta a combattere e diventa una sindacalista. Ritroviamo le due amiche ormai cresciute, lontane non solo geograficamente. La crescita le ha portate non solo a prendere strade diverse ma a cambiare il proprio carattere, il proprio essere. Così, Elena e Lila, si ritrovano lontane, con quasi nulla più in comune.

L’amica geniale 3: il cast

Abbiamo visto la trama de L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Margherita Mazzucco (Elena Greco)

Gaia Girace (Raffaella “Lila” Cerullo)

Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco)

Luca Gallone (Vittorio Greco)

Antonio Buonanno (Fernando Cerullo)

Matteo Cecchi (Pietro Airota)

Giovanni Amura (Stefano Carracci)

Fabrizio Cottone (Alfonso Carracci)

Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso)

Giorgia Gargano (Nadia Galiani)

Giovanni Cannata (Armando Galiani)

Francesca Pezzella (Carmela Peluso)

Francesco Serpico (Nino Sarratore)

Giovanni Buselli (Enzo Scanno)

Elvis Esposito (Marcello Solara)

Alessio Gallo (Michele Solara)

Rosaria Langellotto (Gigliola Spagnuolo)

Pina Di Gennaro (Melina Cappuccio)

Sarah Falanga (Maria Carracci)

Imma Villa (Manuela Solara)

Clotilde Sabatino (Professoressa Galiani)

Giulia Mazzarino (Maria Rosa Airota)

Gabriele Vacis (Guido Airota)

Bruno Orlando (Franco Mari)

Daria Deflorian (Adele Airota)

Francesco Russo (Bruno Soccavo)

Sofia Luchetti (Dede Airota)

Sophia Protino (Elsa Airota)

Salvatore Tortora (Gennarino Carracci)

Francesca Montuori (Elisa Greco)

Maria Vittoria Dallasta (Silvia)

Chiara Celotto (Eleonora, moglie Nino Sarratore)

Location

Dove è stata girata (location) L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta? Le riprese hanno avuto luogo a Napoli. In particolare in corso in piazza Dante, nel centro storico della città. La storia è ambientata negli Anni Settanta. Di conseguenza i luoghi per le riprese sono adattati per risultare credibili. La terza stagione è stata girata anche a piazza del Gesù. Dal 1 al 20 febbraio 2021 le riprese hanno avuto luogo a Firenze. Stando a quanto riporta Firenze Today, in particolare si sono svolte nel centro storico della città fiorentina: Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce e Piazza Santissima Annunziata. A queste si aggiungono alcune location private. Un esempio è la dimora storica che si trova tra via de’ Servi e Piazza Santissima Annunziata. Palazzo Vecchio è la location per il matrimonio di Elena e Pietro. Dopo l’estate alcune scene sono state girate in Versilia e a Torino.

L’amica geniale 3: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale 8 episodi) per quattro prime serate: la prima domenica 6 febbraio; l’ultima domenica 27 febbraio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: domenica 6 febbraio 2022

Seconda puntata: domenica 13 febbraio 2022

Terza puntata: domenica 20 febbraio 2022

Quarta puntata: domenica 27 febbraio 2022

Streaming e tv

Dove vedere L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile vederla e rivederla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.