L’amica geniale 3: il cast (attori) completo della serie tv di Rai 1

Qual è il cast (attori) completo de L’amica geniale 3 (l’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta) in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Margherita Mazzucco (Elena Greco)

Gaia Girace (Raffaella “Lila” Cerullo)

Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco)

Luca Gallone (Vittorio Greco)

Antonio Buonanno (Fernando Cerullo)

Matteo Cecchi (Pietro Airota)

Giovanni Amura (Stefano Carracci)

Fabrizio Cottone (Alfonso Carracci)

Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso)

Giorgia Gargano (Nadia Galiani)

Giovanni Cannata (Armando Galiani)

Francesca Pezzella (Carmela Peluso)

Francesco Serpico (Nino Sarratore)

Giovanni Buselli (Enzo Scanno)

Elvis Esposito (Marcello Solara)

Alessio Gallo (Michele Solara)

Rosaria Langellotto (Gigliola Spagnuolo)

Pina Di Gennaro (Melina Cappuccio)

Sarah Falanga (Maria Carracci)

Imma Villa (Manuela Solara)

Clotilde Sabatino (Professoressa Galiani)

Giulia Mazzarino (Maria Rosa Airota)

Gabriele Vacis (Guido Airota)

Bruno Orlando (Franco Mari)

Daria Deflorian (Adele Airota)

Francesco Russo (Bruno Soccavo)

Sofia Luchetti (Dede Airota)

Sophia Protino (Elsa Airota)

Salvatore Tortora (Gennarino Carracci)

Francesca Montuori (Elisa Greco)

Maria Vittoria Dallasta (Silvia)

Chiara Celotto (Eleonora, moglie Nino Sarratore)

Location

Abbiamo visto il cast de L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese hanno avuto luogo a Napoli. In particolare in corso in piazza Dante, nel centro storico della città. La storia è ambientata negli Anni Settanta. Di conseguenza i luoghi per le riprese sono adattati per risultare credibili. La terza stagione è stata girata anche a piazza del Gesù. Dal 1 al 20 febbraio 2021 le riprese hanno avuto luogo a Firenze. Stando a quanto riporta Firenze Today, in particolare si sono svolte nel centro storico della città fiorentina: Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce e Piazza Santissima Annunziata. A queste si aggiungono alcune location private. Un esempio è la dimora storica che si trova tra via de’ Servi e Piazza Santissima Annunziata. Palazzo Vecchio è la location per il matrimonio di Elena e Pietro. Dopo l’estate alcune scene sono state girate in Versilia e a Torino.