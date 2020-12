L’Alligatore, il finale di stagione: come finisce la fiction di Rai 2

Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, su Rai 2 va in onda in prima serata l’ultima puntata de L’Alligatore, la popolare fiction tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto. I fan si chiedono dunque quale sia il finale di stagione della serie, con la messa in onda degli ultimi due episodi, il settimo e l’ottavo. Cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni (trama e cast) del finale di stagione (ultima puntata) de L’Alligatore? Di seguito tutte le informazioni.

Finale di stagione: le anticipazioni sull’ultima puntata

Nella quarta e ultima puntata di stasera assisteremo agli episodi settimo e ottavo. Nella prima parte dell’episodio Fine dei giochi, l’Alligatore, Rossini e Max hanno ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità: questioni molto delicate, castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora, con il forte disappunto di chi è coinvolto. Per questo, ora, le loro vite sono in pericolo. Nella seconda parte dell’ultima puntata, l’Alligatore è arrivato alla “fine dei giochi”: insieme a Rossini, Max e Marielita si ritrova a fronteggiare dall’interno il panorama criminale del nostro Paese, confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi.

Streaming e tv

Abbiamo visto il finale di stagione de L’Alligatore, ma dove è possibile vedere o rivedere la serie tv in diretta, in live streaming o on-demand? La fiction, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i mercoledì sera a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi grazie alla funzione on demand.

