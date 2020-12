L’Alligatore: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 16 dicembre

Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta e ultima puntata de L’Alligatore, la serie tv diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto. In tutto 4 puntate (da due episodi ciascuna) che terranno il pubblico incollato davanti alla tv. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata de L’Alligatore? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni: la trama della quarta puntata. Finale di stagione

Nella quarta e ultima puntata di stasera assisteremo agli episodi settimo e ottavo. Nella prima parte dell’episodio Fine dei giochi, l’Alligatore, Rossini e Max hanno ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità: questioni molto delicate, castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora, con il forte disappunto di chi è coinvolto. Per questo, ora, le loro vite sono in pericolo. Nella seconda parte dell’ultima puntata, l’Alligatore è arrivato alla “fine dei giochi”: insieme a Rossini, Max e Marielita si ritrova a fronteggiare dall’interno il panorama criminale del nostro Paese, confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi.

L’Alligatore: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata de L’Alligatore, ma qual è il cast completo? Ad interpretare il ruolo di Marco Buratti, l’Alligatore, è stato chiamato Matteo Martari per dare corpo e voce – dai toni bassi e rauchi come chi ha frequentato i luoghi più umidi e fumosi del Nord Est – a questo particolarissimo personaggio letterario. Con lui altri attori come: Thomas Trabacchi nei panni di Beniamino Rossini, Valeria Solarino nel ruolo di Greta, Gianluca Gobbi in quello di Max La Memoria. E, ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli, Eleonora Giovanardi in quello di Virna, Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

Quante puntate

L’Alligatore è composto in tutto da 4 puntate da 2 episodi l’una. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 2 (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: mercoledì 25 novembre 2020 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata; mercoledì 2 dicembre 2020 (episodi 3 e 4)

Terza puntata: mercoledì 9 dicembre 2020 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata: mercoledì 16 dicembre 2020 (episodi 7 e 8)

