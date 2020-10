L’Allieva 3: anticipazioni trama e cast della terza puntata, stasera 18 ottobre

Questa sera, domenica 18 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la terza puntata de L’Allieva 3, l’appassionante serie televisiva con protagonista Alessandra Mastronardi. Al suo fianco Lino Guanciale, che interpreta il caro dottor Claudio Conforti, e Antonia Liskova e Sergio Assisi. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata? Cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama della terza puntata

Nel primo episodio di oggi – 18 ottobre 2020 – de L’Allieva 3 dal titolo “Il bersaglio”, la presenza di Giacomo rende sempre più complicata la relazione tra Alice e Claudio. La Allevi e Conforti sono ai ferri corti anche per un altro motivo: la Suprema non lesina incarichi da affidare alla ragazza. Di conseguenza Alice è sommersa di lavoro da fare. I due sono convocati, per ordine della Manes, allo scopo di far luce sulla scomparsa di una campionessa di carabina olimpica. Il poligono di tiro è l’ultima cosa che ha visto perché é probabilmente lì che le è stata tolta la vita. La vicinanza forzata tra Alice e Claudio non migliora le cose tra loro. Nel frattempo la Suprema capisce che il suo segreto non è più tale per la Allevi…

Nel secondo episodio della terza puntata de L’Allieva 3 dal titolo “Il ritratto”, l’occasione per Claudio e Alice di riavvicinarsi arriva. Hanno l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma. I due tornano a respirare in un clima di sintonia se non fosse per una nuova richiesta della Manes. A causa della suprema l’atmosfera romantica però viene interrotta. Alice ha un obiettivo ben chiaro. Vuole riscattarsi agli occhi della Suprema. Così si impegna con dedizione al lavoro per lei e alla perizia su un appassionato d’arte. Come è morto quest’uomo? Sembra un vero mistero. La Wally, nel frattempo, non sta bene. Accusa mancamenti improvvisi, ma sembra non voler coinvolgere nessuno nella faccenda. Intanto Claudio non si lascia scappare il convegno. Ci va e non da solo…

L’Allieva 3: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni della terza puntata de L’Allieva 3, ma qual è il cast della serie tv? Presenti – ovviamente – Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che interpretano rispettivamente Alice Allevi e Claudio Conforti. Poi Antonia Liskova che interpreta la temuta professoressa Andrea Manes, la nuova “suprema” dell’Istituto di Medicina Legale; Giacomo Conforti, il fratello di Claudio, interpretato da Sergio Assisi; il PM Sergio Einardi interpretato da Giorgio Marchesi; Silvia Barni interpretata da Chiara Mastalli; e l’agente Visone interpretato da Fabrizio Coniglio. La professoressa Boschi è interpretata da Giselda Volodi. Nel cast de L’Allieva 3 anche delle new entry: Sandro, interpretato da Stefano Rossi Giordani, e Giulia, interpretata da Giorgia Gambuzza, entrambi nuovi specializzandi. Tornano infine i colleghi di Alice, Lara (Francesca Agostini) e Paolone (Emmanuele Aita), la specializzanda Erika (Claudia Gusmano), il dott. Anceschi (Francesco Procopio), Marco, il fratello di Alice, interpretato da Pierpaolo Spollon e Cornelia, interpretata da Anna Dalton. Per vedere la seconda puntata de L’allieva 3, sintonizzatevi stasera – domenica 4 ottobre 2020 – su Rai 1 a partire dalle ore 21,20.

Tutto su L’allieva 3: trama, cast, streaming

