L’Allieva 3: cosa è successo nella seconda puntata, riassunto

Questa sera, domenica 18 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la terza puntata de L’Allieva 3, ma cosa è successo nella seconda puntata? Di seguito il riassunto (quello che è successo) dei due episodi della serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale andati in onda domenica 4 ottobre 2020 su Rai 1.

Nel primo episodio della seconda puntata de L’Allieva 3 dal titolo “Il coltello Yanagiba”, Alice è rimasta incuriosita da Giacomo, il fratello di Claudio, selvaggio e fuori dagli schemi ed è stata sempre più concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e la considera un modello, un esempio da seguire. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si è confrontata con Alice sul rapporto di lavoro con il pm Einardi. Intanto, in istituto Erika ha chiesto a Paolone di aiutarla a conquistare Sandro, che invece sembra essere interessato ad Alice. Il primo incontro tra Giacomo e la Suprema intanto ha generato scintille…

Cosa è successo nel secondo episodio della seconda puntata de L’Allieva 3 dal titolo “Stungirl”? L’indagine sul tragico incidente che ha coinvolto una controfigura durante le riprese di un film ha attirato l’attenzione di Alice, che si è dimenticata di avere un appuntamento con Claudio. Sandro intanto si è avvicinato tanto alla nostra protagonista… Marco, invece, ha ricevuto una bella proposta di lavoro che ha messo lui e la fidanzata Lara davanti a un bivio. Alice infine ha scoperto un’indicibile verità sulla Suprema…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata de L’Allieva 3, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). Il giorno della messa in onda è stato individuato dalla Rai per la domenica sera alle ore 21,20 (durata puntata circa 2 ore). La prima puntata andrà in onda domenica 27 settembre; l’ultima domenica 8 novembre. Ma vediamo la programmazione Rai per L’Allieva 3 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata: domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata: domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 OGGI

domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 OGGI Quarta puntata: domenica 25 ottobre 2020, Rai 1

domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 Quinta puntata: domenica 1° novembre 2020, Rai 1

domenica 1° novembre 2020, Rai 1 Sesta puntata: domenica 8 novembre 2020, Rai 1

Tutto su L’allieva 3: trama, cast, streaming

