L’Allieva 2: la trama dei due episodi in onda oggi, anticipazioni

L’ALLIEVA 2 TRAMA – Questa sera, domenica 10 maggio 2020, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama dei due episodi de L’Allieva 2? Di seguito tutte le informazioni e le anticipazioni.

L’allieva 2 trama, le anticipazioni di stasera

La puntata in replica di questa de L’Allieva è divisa in due episodi. Il primo, intitolato Il passaggio, vede Luca, un ragazzo che frequenta il liceo scientifico che ha talento per la fotografia, trovato morto a scuola. All’inizio sembra un suicidio, invece sarà una tragedia legata a una sorta di rito di passaggio attraverso una rave sospesa su un terrazzo. Si scopre dopo le indagini che il giovane era sotto effetto di stupefacenti. A peggiorare la situazione c’è anche Sergio, coinvolto perché anche sua figlia andava in classe con il ragazzo morto. Sergio poi confesserà ad Alice che i sentimenti che prova per lei non sono legati ai dissapori passati con Claudio e insiste nel corteggiarla.

Nel secondo episodio, intitolato Insospettabili, un noto primario viene rinvenuto un cadavere che all’apparenza sembra essere morto per una rapina in villa. La responsabilità dell’omicidio è da riferirsi alla figlia del medico intervenuta a difendere la madre dall’ennesima violenza del marito. Alice e Claudio intanto si avvicinano sempre più.

Cast

Di seguito il cast completo dell’Allieva 2 in onda stasera in replica su Rai 1:

Alessandra Mastronardi: Alice Allevi

Lino Guanciale: dottor Claudio Conforti

Dario Aita: Arthur Malcomess

Michele Di Mauro: Roberto Calligaris

Francesca Agostini: Lara Proietti

Pierpaolo Spollon: Marco Allevi

Jun Ichikawa: Yukino Nakahama

Chiara Mastalli: Silvia Barni

Martina Stella: Ambra Negri Della Valle

Ray Lovelock: professor Paul Malcomess (st. 1)

Tullio Solenghi: professor Paul Malcomess (st. 2+)

Emmanuele Aita: Paolo Macrì

Francesco Procopio: Giorgio Anceschi

Fabrizio Coniglio: Fabrizio Visone

Anna Dalton: Cordelia Malcomess

Giuseppe Antignati: Guido Allevi

Laura Mazzi: Susanna Allevi

Giorgio Marchesi: Sergio Einardi

Giselda Volodi: professoressa Valeria Boschi

Chiara Ricci: dottoressa Beatrice Alimondi

Claudia Gusmano: Erika Lastella

