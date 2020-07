L’alba del pianeta delle scimmie: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 16 luglio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’alba del pianeta delle scimmie (Rise of the Planet of the Apes), film del 2011 diretto da Rupert Wyatt. Si tratta del settimo film della serie de Il pianeta delle scimmie iniziata del 1968 tratta dal romanzo di fantascienza del 1963 omonimo di Pierre Boulle nonché primo film della serie reboot. La pellicola vede tra i protagonisti James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox, Tom Felton, David Oyelowo e Andy Serkis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film.

Trama

Tre scimpanzé vengono catturati dai bracconieri nella giungla del Congo e trasferiti a San Francisco. Will Rodman, un chimico farmaceutico che lavora alla Gen-Sys, compagnia galenica, sta sperimentando un medicinale genico per curare la malattia di Alzheimer: testa pertanto su dodici scimpanzé il primo campione dell’ALZ-112, virus umano in grado di potenziare i recettori neuronali di scimmia; una di queste scimmie prese in Congo, chiamata Occhi Luminosi, mostra lo sviluppo di un’intelligenza superiore alla media, ma risponde con aggressività ai tentativi dei medici di sottoporla a nuovi esperimenti: un giorno Occhi Luminosi scappa dalla sua cella e interrompe bruscamente un’importante seduta del consiglio d’amministrazione, venendo uccisa dalle guardie su ordine tempestivo di Steven Jacobs, un uomo d’affari cinico e senza scrupoli, e a capo dell’azienda farmaceutica.

Steven Jacobs dichiara il progetto dell’ALZ-112 fallito e ordina al capo settore Robert Franklin la soppressione di tutti gli esemplari di scimpanzé presenti in laboratorio; Will e Franklin obbediscono a malincuore ma, con sorpresa, trovano uno scimpanzé neonato nella cella appartenuta a Occhi Luminosi e comprendono così che l’aggressività dimostrata da quest’ultima era semplice istinto materno. Al giusto rifiuto da parte di Franklin di sopprimere anche il cucciolo di scimpanzé, Will decide di risparmiarlo e accoglierlo in casa propria. Nel frattempo somministra al padre Charles, affetto da Alzheimer, l’ALZ-112, nella speranza di guarirlo definitivamente.

Il tempo passa e lo scimpanzé neonato, soprannominato Cesare, cresce e dimostra delle straordinarie capacità cognitive, ma dopo aver ferito il vicino di casa, viene trasferito per sicurezza nel Centro per primati di San Bruno, dove subisce, insieme agli altri primati tenuti prigionieri, i maltrattamenti dei fratelli Rodney e Dodge Landon, figli del proprietario del Centro, che lo torturano con l’elettricità. Nonostante i maltrattamenti subiti, Cesare fa amicizia con Maurice, un orango appartenuto a una compagnia circense che conosce il linguaggio dei segni e, una notte, esce dalla sua cella usando un coltellino che, con grande astuzia, aveva sfilato a Rodney. Inoltre libera Buck, un enorme gorilla rinchiuso in una gabbia d’isolamento che gli si allea riconoscente e lo aiuta a sottomettere Rocket (lo scontroso maschio alfa delle scimmie rinchiuse) e assume, così, il comando e inizia a pianificare la fuga dal Centro, ma non solo…

L’alba del pianeta delle scimmie: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama de L’alba del pianeta delle scimmie, ma qual è il cast completo del film in onda oggi, 16 luglio 2020:

Andy Serkis: Cesare

James Franco: Will Rodman

Freida Pinto: Caroline Aranha

John Lithgow: Charles Rodman

David Oyelowo: Steven Jacobs

Tom Felton: Dodge Landon

Brian Cox: John Landon

Tyler Labine: Robert Franklin

David Hewlett: Douglas Hunsiker

Jamie Harris: Rodney Landon

Karin Konoval: Maurice

Terry Notary: Rocket, Occhi Luminosi

Richard Ridings: Buck

Chris Gordon: Koba

Devyn Dalton: Cornelia

Jay Caputo: Alpha

Streaming e tv

Dove vedere L’alba del pianeta delle scimmie in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

