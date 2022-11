Kung Fu Panda: trama, personaggi e streaming del film

Questa sera, sabato 26 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda, film d’animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks Animation, che racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Po è un panda pigro e imbranato, ma anche di belle speranze, che vive nella Valle della Pace. Lavora come cameriere presso il chiosco di spaghetti del padre adottivo, il signor Ping, il quale vorrebbe che Po prendesse il suo posto continuando la tradizione di famiglia di esperti spaghettinari, nonostante il figlio sia pieno di sogni e di desideri sulla sua futura vita da esperto di kung fu. Un giorno, il vecchio Oogway, il più onorevole saggio della Cina e in passato grande maestro di kung fu, chiama a raccolta l’intero villaggio, perché ha deciso di nominare il Guerriero Dragone, cioè il miglior praticante di arti marziali e l’unico degno della Pergamena del Drago, in grado di donare incredibili poteri a chiunque la legga. Per una serie di coincidenze, Po riesce a entrare nel tempio dove si stava svolgendo la cerimonia e incredibilmente viene proclamato Guerriero Dragone da Oogway, con lo stupore del maestro Shifu e dei suoi allievi migliori, i Cinque Cicloni: Tigre, Gru, Vipera, Scimmia e Mantide.

Kung Fu Panda: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani? Eccoli:

Fabio Volo: Po

Eros Pagni: Shifu

Francesca Fiorentini: Tigre

Angelo Maggi: Scimmia

Tiziana Avarista: Vipera

Danilo De Girolamo: Gru

Simone Mori: Mantide

Fabrizio Pucci: Tai Lung

Dante Biagioni: Oogway

Francesco Vairano: Mr. Ping

Massimiliano Alto: Zeng

Claudio Fattoretto: Comandante Vachir

Roberto Draghetti: capobanda

Paolo Bernardini: Kg Shaw

Simone Veltroni: Jr Shaw

Streaming e tv

Dove vedere Kung Fu Panda in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda stasera – sabato 26 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.