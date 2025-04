King – Un cucciolo da salvare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 26 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda King – Un cucciolo da salvare, film del 2022 diretto da David Moreau. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta come un cucciolo di leone, nascosto in una valigia, riesca a liberarsi e divincolarsi dagli addetti ai bagagli per rimbalzare sul nastro trasportatore e poi darsi alla fuga. Il leoncino era destinato alla tratta dei bracconieri, ma fuggendo riesce a raggiungere una casa, dove trovare rifugio. Nell’abitazione vivono Inès e Alex, due fratelli di 12 e 15 anni, che quando si imbattono nel cucciolo decidono di riportarlo nel suo habitat, l’Africa. Inizialmente la loro missione sembra destinata a fallire, ma quando in loro aiuto arriva il nonno non solo l’impresa diventa fattibile, ma si trasformerà in una vera e propria avventura.

King – Un cucciolo da salvare: il cast

Abbiamo visto la trama di King – Un cucciolo da salvare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lou Lambrecht: Inès

Leo Lorleac’h: Alex

Gérard Darmon: nonno

Thibault de Montalembert: Paul Sauvage

Clémentine Baert: Louise

Streaming e tv

Dove vedere King – Un cucciolo da salvare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 26 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.