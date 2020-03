Kim Rossi Stuart, chi è il protagonista di Maltese – Il romanzo del Commissario

Stasera torna su Rai 2 Maltese – Il romanzo del commissario e il protagonista è Kim Rossi Stuart, uno degli attori più eclettici del cinema italiano. La sua carriera è partita che aveva soltanto 13 anni e ha interpretato ruoli sia comici che drammatici affascinando pubblico e critica. Forse il suo ruolo più amato è quello di Romualdo in Fantaghirò, ma la sua carriera è molto vasta.

Nato nel 1969, l’attore è figlio di Giacomo Rossi Stuart (attore) e Klara Muller (modella). Fratello di tre sorelle, Kim Rossi Stuart ha condiviso la passione con il cinema con la più piccola delle donne in famiglia, la sorella Valentina. Il successo più grande ottenuto dall’attore è stato sul piccolo schermo. L’esordio al cinema è arrivato con Fatti di gente perbene, aveva soltanto cinque anni. A 14 anni poi recitò nella miniserie I ragazzi della valle misteriosa e in seguito fu scelto per recitare ne Il ragazzo dal kimono d’oro. Il ruolo più importante poi arrivò con Fantaghirò, con Alessandra Martines.

Tra i film più importanti della sua carriera possiamo menzionare Al di là delle nuvole, Pinocchio, Le chiavi di casa, Romanzo criminale e poi l’esordio alla regia con Anche libero va bene, presentato anche al Festival di Cannes. I suoi film più recenti? Anni felici, Meraviglioso Boccaccio, Tommaso, Gli anni più belli e Andrà tutto bene.

Ha vinto un David di Donatello, tre Nastri d’Argento e due globi d’oro.

Kim Rossi Stuart e la vita privata e social

Nonostante abbia cercato di essere sempre molto discreto circa la propria vita privata, Kim Rossi Stuart è stato legato per anni all’attrice Ilaria Spada: i due hanno avuto un figlio, Ettore, nel 2011, poi nel 2019 è arrivato Ian. La scintilla è scoppiata durante una cena a casa di Caterina Balivo, amica di Ilaria, ma il matrimonio è arrivato tempo dopo e in grande segreto. Ilaria Spada è un volto molto conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano: ha recitato in diversi film e serie tv e poi ha partecipato anche a Miss Italia nel 1998, dove ha vinto il titolo di Miss Eleganza.

Nel 2005, Kim Rossi Stuart ha avuto un grave incidente in motocicletta, è rimasto fermo a letto per mesi: mentre tornava a casa da una partita di calcetto, è stato investito da un auto che non si nemmeno fermata a prestare soccorso. L’attore non ama particolarmente la fama social, per questo è impossibile trovare un suo account Instagram. Nel 2019, Kim ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato Le guarigioni.