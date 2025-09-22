Killer Elite: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Killer Elite, film del 2011 diretto da Gary McKendry e interpretato da Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski. Il film è basato sul romanzo “Feather Men / Gli uomini Piuma”, del 1991 di Sir Ranulph Fiennes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Regno Unito, 1980. Danny Bryce è un killer (presumibilmente ex soldato delle forze speciali) che, insieme al suo mentore e amico Hunter e ad un ristretto gruppo di fedelissimi, uccide persone ritenute scomode su commissione. Dopo aver ucciso un uomo davanti a un bambino ed essere rimasto ferito ad un braccio durante la fuga, Danny, segnato profondamente da quella esperienza, decide di cambiare vita e si ritira in Australia, suo paese natale, dove va a vivere in una fattoria assieme a una vecchia compagna di scuola, Anne Frazier.

Però, un anno dopo, Hunter viene fatto prigioniero da uno sceicco tribale in Oman e perciò Danny è costretto a tornare in azione. Per liberarlo, infatti, dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli dello sceicco, uccisi per mano di alcuni ex membri del SAS (Special Air Service; forze speciali dell’esercito britannico) durante la segreta guerra del Dhofar; in caso contrario, Hunter sarà giustiziato.

Danny perciò si riunisce ai vecchi compagni, Davies e Meier, e con loro raggiunge il primo obiettivo, Steven Harris. L’ex membro del SAS viene assassinato con un martello ricoperto dallo stesso rivestimento del pavimento della doccia, facendolo così sembrare un incidente. Una misteriosa organizzazione segreta, gli “uomini piuma”, si intromette; infatti è costituita da ex militari che continuano a proteggere i loro commilitoni in congedo. Un membro dell’organizzazione è Spike Logan, un veterano del SAS che perse un occhio proprio in Oman e che viene incaricato di indagare sull’accaduto.

Lasciato l’Oman, i tre si recano nei pressi di Londra, in un luogo dove vengono addestrati i militari, dove raggiungono il loro secondo obiettivo, Cregg. Danny, infiltratosi tra i soldati, somministra a Cregg caffeina e insulina sciogliendoli nel tè, che lo faranno morire per assideramento, facendo sembrare anche questo un incidente, durante un’esercitazione militare.

Killer Elite: il cast

Abbiamo visto la trama di Killer Elite, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Danny Bryce

Clive Owen: Spike Logan

Robert De Niro: Hunter

Dominic Purcell: Davies

Aden Young: Meier

Yvonne Strahovski: Anne Frazier

Ben Mendelsohn: Martin

Adewale Akinnuoye-Agbaje: l’agente

David Whiteley: uomo dell’MI6

Matt Nable: Pennock

Michael Dorman: Jake

Lachy Hulme: Steven Harris

Firass Dirani: Bakhait

Nick Tate: comandante B

Bille Brown: colonnello Fitz

Grant Bowler: capitano James Cregg

Rodney Afif: sceicco Amr

Jamie McDowell: Diane

Simon Armstrong: Gowling

Tim Hughes: maggiore D

Tony Porter: colonnello Z

