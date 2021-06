Kilimangiaro Estate: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 giugno, su Rai 3

Questa sera, domenica 27 giugno 2021, su Rai 3 torna “Kilimangiaro Estate”, il programma condotto da Camila Raznovich in prima serata, alle 21.20. Anche in questa edizione serale si racconterà il mondo attraverso la lente del viaggio avvalendosi dei tanti documentari in scaletta, molti realizzati dai film-maker della trasmissione. Non mancheranno le storie e le curiosità dal mondo. Kilimangiaro Estate affronterà temi legati a viaggi, scienza, ambiente, natura, arte e culture e, come di consueto, si alterneranno ospiti e filmati, per un viaggio nei luoghi più affascinanti del pianeta. Camila Raznovich, oltre ad incontrare i suoi ospiti in studio, li accompagnerà nei luoghi dei loro racconti. Di seguito le anticipazioni della puntata in onda il 27 giugno 2021 alle 21.20 su Rai 3.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti di Camila Raznovich saranno il premio Oscar Matthew McConaughey, attore e produttore cinematografico, autore dell’autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”, da poco uscita in Italia, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il fisico Guido Tonelli e l’autore televisivo e radiofonico Francesco Lancia. Camila Raznovich racconterà come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio avvalendosi dei tanti documentari realizzati dai film-maker della trasmissione. In questa puntata, in particolare, si andrà alla scoperta di Cambogia, America, Giamaica e in Egitto con il documentario di Yann Arthus Bertrand. Infine, con l’astrofisico Luca Perri un’esperienza unica e speciale, in assenza di gravità.

Streaming e tv

