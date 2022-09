Kidnap: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 24 settembre 2022, alle ore 21,20 (circa) su Rete 4 va in onda Kidnap, film del 2017, diretto da Luis Prieto, con protagonista Halle Berry. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film narra della disperata corsa contro il tempo di una madre alla ricerca del figlio scomparso. Sembra una giornata come tutte le altre quando Karla Dyson (Halle Berry), mamma divorziata che lavora come cameriera in un piccolo caffè, e suo figlio di sei anni Frankie (Sage Correa) si recano al parco. Ma in pochi minuti l’impossibile accade e il piccolo viene rapito proprio sotto i suoi occhi.

Nonostante il panico, la donna riesce a riconoscere un uomo e una donna che, con una manovra rapidissima, caricano il piccolo nella loro macchina; ma non c’è tempo per attendere l’aiuto della polizia. Senza pensarci due volte la giovane Karla entra nella sua auto e intraprende un forsennato inseguimento con i rapitori, decisa a rischiare anche la vita pur di non perdere di vista il suo bambino.

Quello che i criminali non immaginano, però, è che hanno deciso di mettersi contro la donna sbagliata. Da sola e senza nessun aiuto da parte delle autorità, la coraggiosa madre riesce a risalire fino al covo dei malviventi, venendo a conoscenza di una sconcertante verità: quello di suo figlio è stato solo l’ennesimo di una serie di rapimenti compiuti da un’organizzazione criminale che tiene in ostaggio anche altri bambini innocenti…

Kidnap: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Kidnap, ma qual è il cast del film in onda oggi su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Halle Berry: Karla Dyson

Sage Correa: Frankie

Lew Temple: Terry

Jason Winston George: David

Arron Shiver: Bill

Chris McGinn: Margo

Kurtis Bedford: Del

Carmella Riley: Stephanie

Brice Fisher: Tyler

Streaming e tv

Dove vedere Kidnap in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 24 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.