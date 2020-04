Karol – Un uomo diventato Papa: trama, cast del film su Giovanni Paolo II

Karol – Un uomo diventato Papa: trama, cast film su Giovanni Paolo II

Questa sera, martedì 21 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Karol – Un uomo diventato Papa, film o meglio miniserie televisiva sulla vita di papa Giovanni Paolo II di coproduzione italo-polacca composta di due puntate di 90′ ciascuna. Protagonista è l’attore Piotr Adamczyk che interpreta Karol Wojtyla dalla giovinezza fino all’elezione a sommo pontefice. La fiction ebbe un seguito dal titolo Karol – Un papa rimasto uomo nel 2006 in onda sempre su Canale 5. Ma cosa racconta Karol – Un uomo diventato Papa? Qual è la trama? E il cast del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La prima puntata di Karol – Un uomo diventato Papa inizia a Cracovia nel 1939, all’epoca dello scoppio della seconda guerra mondiale esplosa dopo l’invasione tedesca della Polonia. Il giovane studente universitario Karol Wojtyła, appassionato di teatro, è testimone della feroce repressione antislava e antisemita attuata dal governatore generale della Polonia occupata il generale delle SS Hans Frank.

Karol, contrario a seguire i suoi amici nella lotta armata clandestina, si impegna attraverso il teatro a difendere la cultura e i valori etici ai quali crede. Il suo esempio è don Tomasz Zaleski (nella realtà Maximilian Kolbe), amico d’infanzia e adesso coraggioso uomo di Chiesa, che finirà giustiziato dai nazisti insieme a un soldato pentito, mentre il padre di Karol, da tempo vedovo, si ammala e muore. Questa, e tante altre morti di giovani innocenti, come alcuni suoi amici ebrei, spingeranno Karol ad entrare in seminario dopo una profonda crisi spirituale, dovuta a un incidente contro una camionetta tedesca: alla fine della guerra l’ordinazione.

La seconda puntata di Karol – Un uomo diventato Papa segue le vicende di Wojtyła nel secondo dopoguerra fino all’elezione a Pontefice. Il regime filosovietico instauratosi in Polonia tiene sott’occhio Wojtyła e il suo impegno tra i giovani come docente di Etica all’Università. Tra i suoi allievi c’è anche Adam Zielinski, inviato in realtà dal partito a spiare le sue mosse e riferirle al dirigente comunista Julian Kordek.

Wojtyła viene nominato vescovo e in tale veste appoggia le proteste operaie contro le dure condizioni di vita imposte dal governo. La messa di Natale, celebrata clandestinamente a Nowa Huta, il nuovo quartiere operaio di Cracovia, sancirà l’ascendente di Wojtyła sul popolo polacco. Nel 1978, dopo la morte inattesa di Giovanni Paolo I, in carica da solo 33 giorni, Wojtyła viene eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo II e il resto è storia.

Cast

Di seguito il cast completo del film Karol – Un uomo diventato Papa:

Piotr Adamczyk: Karol Wojtyła

Małgorzata Bela: Hanna Tuszynska

Raoul Bova: padre Tomasz Zaleski

Ennio Fantastichini: Maciej Nowak

Hristo Shopov: Julian Kordek

Lech Mackiewicz: card. Stefan Wyszyński

Ken Duken: Adam Zielinski

Violante Placido: Maria Pomorska

Olgierd Łukaszewicz: Karol Wojtyła padre

Matt Craven: Hans Frank

Szymon Bobrowski: capitano Macke

Kenneth Welsh: professor Wójcik

Mateusz Damiecki: Wiktor

Adrian Ochalik: Jerzy Kluger

Piotr Rózanski: Jan Tyranowski

Janusz Szydlowski: Zenon Sliszko

Dove vedere Karol – Un uomo diventato Papa in tv e streaming

Dove vedere il film Karol – Un uomo diventato Papa che racconta la storia di Giovanni Paolo II in tv e live streaming? La miniserie tv va in onda oggi, 21 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

