Karol – Un uomo diventato Papa: il cast del film su Giovanni Paolo II

KAROL – UN UOMO DIVENTATO PAPA CAST – Questa sera, martedì 21 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Karol – Un uomo diventato Papa, film o meglio miniserie televisiva sulla vita di Giovanni Paolo II di coproduzione italo-polacca composta di due puntate di 90′ ciascuna, ma stasera unica. Protagonista è l’attore Piotr Adamczyk che interpreta Karol Wojtyla dalla giovinezza fino all’elezione a sommo pontefice. Con lui tanti altri attori anche italiani come Ennio Fantastichini, Raoul Bova e Violante Placido. Di seguito il cast completo (attori-ruolo) del film Karol – Un uomo diventato Papa in onda oggi, 21 aprile 2020 su Canale 5:

Piotr Adamczyk: Karol Wojtyła

Małgorzata Bela: Hanna Tuszynska

Raoul Bova: padre Tomasz Zaleski

Ennio Fantastichini: Maciej Nowak

Hristo Shopov: Julian Kordek

Lech Mackiewicz: card. Stefan Wyszyński

Ken Duken: Adam Zielinski

Violante Placido: Maria Pomorska

Olgierd Łukaszewicz: Karol Wojtyła padre

Matt Craven: Hans Frank

Szymon Bobrowski: capitano Macke

Kenneth Welsh: professor Wójcik

Mateusz Damiecki: Wiktor

Adrian Ochalik: Jerzy Kluger

Piotr Rózanski: Jan Tyranowski

Janusz Szydlowski: Zenon Sliszko

Il film ripercorre la vita di Giovanni Paolo II dalla gioventù all’elezione a Pontefice passando per la vocazione, tante sofferenze e il tentativo di mantenerlo sotto controllo da parte del regime sovietico a cui la sua Polonia guardava nel dopoguerra. In occasione della sua prima messa in onda il film ha riscosso un grande successo di pubblico. Stasera, martedì 21 aprile 2020, il bis?

Chi è Piotr Adamczyk, Giovanni Paolo II in Karol – Un uomo diventato Papa

Piotr Adamczyk (nato a Varsavia il 21 marzo 1972) è il protagonista di Karol – Un uomo divenato Papa. L’attore polacco interpreta infatti Karol Wojtyła divenuto poi Papa Giovanni Paolo II. Per realizzare questo film visitò in Vaticano il Papa. Il Pontefice, appresa la notizia, rispose: “Siete pazzi per fare un film su me”.

Dove vedere il film in tv e streaming

Abbiamo visto il cast del film Karol – Un uomo diventato Papa che racconta la storia di Giovanni Paolo II ma dove è possibile vederlo in tv e live streaming? La miniserie tv va in onda oggi, 21 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 in un’unica puntata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

