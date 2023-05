Justice League: trama, cast e streaming del film

Trama

Migliaia di anni fa il perfido Steppenwolf e il suo feroce esercito di Parademoni attaccarono la Terra nel tentativo di espandere sempre di più il proprio potere nell’Universo, ma l’orda aliena venne respinta dalle forze congiunte di Amazzoni, Atlantidei, divinità greche, Lanterne Verdi e uomini. Costretto a ritirarsi, Steppenwolf lasciò indietro le tre misteriose scatole madri – un’avanzatissima tecnologia fonte del suo potere – che le forze terrestri decisero di nascondere in punti diversi del pianeta: una venne presa in custodia dalle Amazzoni, una da Atlantide e una nascosta dagli uomini in un punto imprecisato in Europa.

Avvertita la scomparsa del grande supereroe Superman, le scatole madri si riattivano e Steppenwolf giunge di nuovo sulla Terra assieme al suo esercito di Parademoni. Come prima tappa l’alieno attacca Themyscira e, nonostante il grande coraggio della regina Ippolita e delle sue Amazzoni, mette le mani sulla prima scatola. La regina riesce comunque a comunicare alla figlia Diana Prince l’arrivo dell’orda aliena e Diana Prince decide pertanto di ricongiungersi a Bruce Wayne, il vigilante Batman, che nel frattempo ha già avuto modo di affrontare e sconfiggere un Parademone a Gotham City.

Bruce convince Diana a reclutare gli esseri eccezionali che aveva identificato in passato per formare un gruppo in grado di fermare gli alieni: Wayne recluta personalmente Barry Allen, il velocista Flash, e tenta di portare dalla sua parte anche Arthur Curry, il mezzo-atlantideo Aquaman; Diana, invece, riesce a mettersi in contatto con Victor Stone, il Cyborg. Nonostante la titubanza iniziale, il gruppo si unisce ufficialmente quando Steppenwolf attacca Atlantide per recuperare la seconda scatola e prende in ostaggio alcune persone entrate in contatto con la terza tra cui il padre di Victor: gli ostaggi vengono salvati ma Bruce afferma che per fermare Steppenwolf è necessario riportare in vita Superman usando l’energia dell’ultima scatola, che Cyborg ha recuperato.

I cinque portano quindi il corpo di Clark all’interno della navicella kryptoniana custodita ai Laboratori S.T.A.R. Sfruttando l’energia elettrica prodotta da Flash e l’ultima scatola riescono a risvegliarlo: Superman tuttavia non ricorda chi ha davanti e, dopo essere stato attaccato involontariamente da Cyborg, si getta sui cinque; il peggio viene evitato dal provvidenziale arrivo di Lois Lane, che Bruce aveva mandato a chiamare da Alfred. La giornalista riesce a far rinsavire il kryptoniano e i due se ne vanno insieme a Smallville.

Justice League: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Justice League, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill: Clark Kent / Superman

Amy Adams: Lois Lane

Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman

Ezra Miller: Barry Allen / Flash

Jason Momoa: Arthur Curry / Aquaman

Ray Fisher: Victor Stone / Cyborg

Jeremy Irons: Alfred Pennyworth

Diane Lane: Martha Kent

Connie Nielsen: Regina Ippolita

J. K. Simmons: James Gordon

Ciarán Hinds: Steppenwolf

Amber Heard: Mera

Joe Morton: Silas Stone

