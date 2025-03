Jurassic World – Il regno distrutto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jurassic World – Il regno distrutto, film del 2018 diretto da Juan Antonio Bayona. La pellicola, sequel di Jurassic World del 2015, è il quinto capitolo cinematografico del franchise di Jurassic Park. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Isla Nublar, isola dove si trova il parco Jurassic World abbandonato ormai da sei mesi, una squadra di mercenari usa un sommergibile per recuperare il DNA dallo scheletro dell’Indominus rex, i cui resti giacciono sul fondo della vecchia laguna del parco. Convinta erroneamente che il Mosasauro sia morto da tempo, la squadra si introduce nella vasca e consegue il proprio obiettivo prelevando una costola che viene inviata immediatamente in superficie. Durante l’operazione una gigantesca sagoma emerge dalle oscurità marine e si avventa sul sottomarino mandandolo in frantumi. Contemporaneamente, la seconda unità in superficie, recuperato il frammento d’osso, viene attaccata dal Tyrannosaurus rex e, costretta alla fuga, abbandona i controlli del cancello della recinzione della laguna, permettendo così al predatore marino di dirigersi verso il mare aperto…

Jurassic World – Il regno distrutto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jurassic World – Il regno distrutto, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pratt: Owen Grady

Bryce Dallas Howard: Claire Dearing

Isabella Sermon: Maisie Lockwood

Justice Smith: Franklin Webb

Daniella Pineda: dott.ssa Zia Rodriguez

Rafe Spall: Eli Mills

Toby Jones: Gunnar Eversoll

Ted Levine: Ken Wheatley

James Cromwell: Benjamin Lockwood

Geraldine Chaplin: Iris Carroll

Jeff Goldblum: Ian Malcolm

BD Wong: dott. Henry Wu

Peter Jason: Sherwood

Robert Emms: Jack

Conlan Casal: Radovan

