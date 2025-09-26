Jurassic World – Il dominio: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jurassic World – Il dominio, film diretto da Colin Trevorrow è il sequel di Jurassic World – Il regno distrutto, sesto capitolo della popolare saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film diretto da Colin Trevorrow, è il terzo episodio della saga Jurassic World. Chris Pratt torna a vestire i panni del domatore di velociraptor, e recita insieme ai protagonisti di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Laura Dern tornerà infatti nel ruolo di Ellie Sattler, Sam Neill in quello di Alan Grant e Jeff Goldblum in quello di Ian Malcom. A scrivere Jurassic World 3 sono stati Colin Trevorrow ed Emily Carmichael. Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Jurassic World – Il dominio: cast

Abbiamo visto la trama di Jurassic World – Il dominio, ma qual è il cast completo? Protagonisti sono Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Justice Smith, DeWanda Wise, Omar Sy, B.D. Wong. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Chris Pratt: Owen Grady

Bryce Dallas Howard: Claire Dearing

Laura Dern: Ellie Sattler

Jeff Goldblum: Ian Malcolm

Sam Neill: Alan Grant

DeWanda Wise: Kayla Watts

Mamoudou Athie: Ramsay Cole

BD Wong: Henry Wu

Omar Sy: Barry Sembène

Isabella Sermon: Maisie Lockwood

Campbell Scott: Lewis Dodgson

Justice Smith: Franklin Webb

Scott Haze: Rainn Delacourt

Dichen Lachman: Soyona Santos

Daniella Pineda: Zia Rodriguez

Kristoffer Polaha: Wyatt Huntley

Elva Trill: Charlotte Lockwood

Varada Sethu: Shira

Streaming e tv

Dove vedere Jurassic World – Il dominio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 settembre 2025 – su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.