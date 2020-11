Jurassic World torna su Italia 1: trama, cast, streaming del film

Questa sera su Italia 1 torna in prima serata il film Jurassic World, il quarto del celebre franchising di Jurassic Park, anche se è il primo della nuova trilogia. Jurassic Park è un’icona degli anni ’90 che porta la firma di Steven Spielberg ma Jurassic World, arrivato nel 2015 con la regia di Colin Trevorrow, ha nuovi protagonisti e nuovi dinosauri da scoprire. In questo film Spielberg figura come produttore esecutivo. La pellicola ha incassato 1,6 milioni di dollari ed è il primo di tre nuovi film dedicato al franchise: a seguire troviamo infatti Jurassic World – Il regno distrutto uscito nel 2018 e Jurassic World – Dominion invece in uscita nel 2022. Vediamo di cosa parla questo film.

Trama

Il film è ambientato 22 anni dopo rispetto a Jurassi Park e racconta la storia del parco a tema che prende vita sull’Isla Nublar, un progetto di John Hammond dove i dinosauri possono vivere pacificamente. Tantissimi i turisti che accorrono sull’isola per ammirare gli animali: tra questi c’è la famiglia Mitchell, che organizzano un soggiorno sull’isola per rallegrare i figli Zach e Gray. Ad attenderli sarà la zia Claire, anche se molto impegnata con il lavoro, poiché si occupa del parco a tema. I ragazzi, affidati alle cure dell’assistente Zara, si ritroveranno ben presto a ficcare il naso dove non dovrebbero. Intanto Claire è impegnata ad esaminare un progetto per risollevare l’economia dell’isola: creare in vitro una nuova specie di dinosauro, l’Indominus Rex, ma qualcosa non va per il verso giusto: la creatura elude ogni tipo di controllo ed evade dalla gabbia, nonostante il parere discordante del domatore di Velociraptor Owen Grady. Il dinosauro metterà sottosopra l’isola.

Cast

Ecco il cast di Jurassic World:

Chris Pratt: Owen Grady

Bryce Dallas Howard: Claire Dearing

Omar Sy: Barry Sembène

Vincent D’Onofrio: Vic Hoskins

Jake Johnson: Lowery Cruthers

Lauren Lapkus: Vivian Krill

Ty Simpkins: Gray Mitchell

Nick Robinson: Zach Mitchell

BD Wong: Dott. Henry Wu

Irrfan Khan: Simon Masrani

Judy Greer: Karen Mitchell

Brian Tee: Takashi Hamada

Katie McGrath: Zara Young

Andy Buckley: Scott Mitchell

Streaming

Dove vedere questo film? Sintonizzatevi su Italia 1 domenica 22 novembre, alle ore 21:20. Italia 1 lo trovate al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo su MediasetPlay.

