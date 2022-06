Jurassic Park: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Jurassic Park: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 1 giugno 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jurassic Park, film del 1993 diretto da Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton. Spielberg acquistò i diritti del libro prima che questo venisse pubblicato nel 1990 e Crichton venne assunto per creare un adattamento cinematografico dell’opera. David Koepp scrisse la sceneggiatura finale, nella quale vennero persi molti tratti di violenza del libro e molta della parte narrativa; vi furono inoltre sostanziali differenze nel carattere dei personaggi. Spielberg assunse gli Stan Winston Studios per la creazione dei soggetti animatronici che avrebbero portato sullo schermo i dinosauri destinati a interagire con la nascente tecnica della computer-generated imagery della Industrial Light & Magic. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Su Isla Nublar, una piccola isola di proprietà della InGen situata a 120 miglia di distanza dalla Costa Rica, un operaio viene assalito e ucciso da una feroce creatura, custodita in una gabbia che la vittima stava spostando insieme ai colleghi. La famiglia dell’uomo fa causa al proprietario della InGen, John Hammond, un simpatico ed eccentrico miliardario con la passione per i dinosauri. Il paleontologo Alan Grant e la paleobotanica Ellie Sattler vengono quindi contattati da Hammond in persona, che li invita a visitare la sua isola per formulare una valutazione scientifica relativa alla realizzazione di un suo progetto, su cui però mantiene inizialmente il più assoluto riserbo. Si scopre che Hammond è riuscito, grazie alla tecnica della clonazione, a mettere in vita molti dinosauri e ad impiegarli per realizzare un vero e proprio parco dei divertimenti a Isla Nublar. Lo scopo della visita è quello di ottenere dai due scienziati una relazione positiva sul parco e poter così tranquillizzare i finanziatori. Nel frattempo, Dennis Nedry, il responsabile dei sistemi informatici di Isla Nublar, viene corrotto per 1,5 milioni di dollari da Lewis Dodgson, dirigente di una società concorrente alla InGen, che vuole entrare in possesso degli embrioni delle quindici specie di dinosauri del parco. La coppia di scienziati giunge sul posto insieme all’avvocato Donald Gennaro e all’eccentrico Ian Malcolm, matematico texano specializzato nella teoria del caos, scoprendo così l’opera di Hammond e il modo in cui egli sia riuscito a realizzarla grazie all’aiuto del dottor Henry Wu, ovvero sfruttando il sangue di dinosauro estratto da delle zanzare vissute nel Giurassico e rimaste poi imprigionate nell’ambra fossile. Siccome il DNA dei rettili estratto non era completo, è stato completato con quello di un rospo. Per motivi di sicurezza, i dinosauri sono tenuti all’interno di 50 miglia di recinti elettrificati, sono tutti di sesso femminile per impedirne la riproduzione incontrollata e sono tutti carenti di una particolare proteina, la lisina, la cui mancata assunzione causerebbe il coma e la morte dell’animale nell’arco di una settimana. Nonostante l’apparente impeccabilità dei sistemi di prevenzione messi in atto, Alan ed Ellie, seppur sbalorditi, nutrono comunque dei seri dubbi sul possibile impatto ecologico che i dinosauri potrebbero provocare. Malcolm è ancora più scettico, quasi oltraggiato da ciò che è stato fatto: secondo lui non è possibile regolare lo sviluppo di un ecosistema, e non perché i sistemi di sicurezza siano inefficienti, ma perché “la vita vince sempre” e si ribella al controllo dell’uomo. Successivamente i due nipotini di Hammond, Timothy “Tim” e Alexis “Lex” Murphy, raggiungono il centro visitatori e si uniscono al gruppo; gli ospiti vengono quindi invitati a un safari nel parco, nella speranza che assistere alle sue meraviglie convinca questi ultimi ad appoggiare il progetto. Purtroppo la visita viene sospesa a causa di una tempesta in arrivo.

Jurassic Park: il cast

Abbiamo visto la trama di Jurassic Park, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sam Neill: Alan Grant

Laura Dern: Ellie Sattler

Jeff Goldblum: Ian Malcolm

Richard Attenborough: John Hammond

Bob Peck: Robert Muldoon

Martin Ferrero: Donald Gennaro

BD Wong: Henry Wu

Samuel L. Jackson: Ray Arnold

Wayne Knight: Dennis Nedry

Joseph Mazzello: Timothy Murphy

Ariana Richards: Alexis Murphy

Streaming e tv

Dove vedere Jurassic Park in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.