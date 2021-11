Joker: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Questa sera, 16 novembre 2021, intorno alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Joker, film del 2019 diretto da Todd Phillips. La pellicola, basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, ma scollegata dal DC Extended Universe, vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. Il film si è aggiudicato il Leone d’oro alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincendo inoltre due Golden Globe e due Premi Oscar su ben undici candidature, record per l’edizione, divenendo la prima pellicola basata su un personaggio DC Comics a concorrere come miglior film, nonché la seconda, basata su personaggi appartenenti al mondo dei fumetti, ad essere candidata in questa categoria. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Arthur Fleck è un individuo profondamente alienato che, nella Gotham City del 1981 sempre più preda del degrado e della disuguaglianza sociale, vive con l’anziana madre Penny in un appartamento dei bassifondi. Oltre ad essere depresso, l’uomo soffre di un raro disturbo che gli provoca improvvisi e incontrollabili attacchi di risate, specie in momenti di forte tensione. Il suo sogno è diventare un cabarettista come il suo idolo, il presentatore televisivo Murray Franklin, ma la mancanza del talento necessario lo costringe a guadagnarsi da vivere come clown. La sua squallida routine è risollevata solo dalle fugaci visioni di Sophie Dumond, la vicina di casa di cui si è invaghito dopo che lei gli ha rivolto una parola gentile in ascensore. Mentre il noto miliardario Thomas Wayne si candida a sindaco e dopo che è stata diffusa la notizia di grossi tagli alla spesa pubblica, tra cui il servizio di assistenza sociale di cui Arthur beneficia, durante un lavoro come pagliaccio subisce un pestaggio da parte di alcuni teppisti, che rompono il cartello utilizzato per la mansione; Hoyt Vaughn, il suo capo, lo rimprovera ritenendolo responsabile del danno facendo crescere il suo senso di frustrazione e di sconforto. Saputo dell’incidente, un collega di Arthur, Randall, gli dà una pistola per difendersi ma questa gli cade di tasca durante un’esibizione per alcuni bambini ricoverati in un ospedale pediatrico: l’episodio gli fa perdere il posto in quanto Randall incastra Arthur dicendo a Vaughn che voleva acquistarla da lui volontariamente. Quella stessa notte, mentre torna a casa in metropolitana ancora truccato da pagliaccio, Arthur viene preso di mira a causa della sua condizione da tre giovani yuppies che cominciano a picchiarlo brutalmente; Arthur stavolta reagisce, estrae la pistola e li uccide. L’identikit dell’assassino, unito al fatto che le vittime fossero degli impiegati di Wayne e che proprio questi definisca “clown” chi gode della loro morte solo perché più poveri di loro, fa sì che sempre più persone tra le classi sociali più disagiate si identifichino nel misterioso giustiziere e protestino mascherati da pagliacci contro Wayne.

Joker: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Joker, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joaquin Phoenix: Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro: Murray Franklin

Zazie Beetz: Sophie Dumond

Frances Conroy: Penny Fleck

Brett Cullen: Thomas Wayne

Glenn Fleshler: Randall

Bill Camp: ispettore Garrity

Shea Whigham: ispettore Burke

Marc Maron: Gene Ufland

Douglas Hodge: Alfred Pennyworth

Leigh Gill: Gary

Josh Pais: Hoyt Vaughn

Brian Tyree Henry: Carl

Dante Pereira-Olson: Bruce Wayne

Colonna sonora

La violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir ha composto la colonna sonora del film. Phillips l’ha scelta dopo essere rimasto molto colpito dalla sua colonna sonora per il film Soldado, fornendole la sceneggiatura del film perché potesse consegnargli alcune tracce ancor prima dell’inizio delle riprese. Guðnadóttir ha dichiarato che una delle maggiori difficoltà affrontate durante il processo di scrittura è stata quella di lavorare allo stesso tempo alla colonna sonora della miniserie televisiva Chernobyl, definendola «molto diversa» da quella di Joker.

Streaming e tv

Dove vedere Joker in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 novembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.