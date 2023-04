Chi è Johnny Calà, il figlio di Jerry Calà e di Bettina Castioni, ospite a Domenica In. Età, anni, madre, lavoro, carriera, fidanzata, Instagram

Chi è Johnny Calà, il figlio di Jerry Calà, ospite a Domenica In? Classe 2003, ha 20 anni, ed oggi è in studio da Mara Venier nell’ambito dell’omaggio che la conduttrice di Domenica In vuole fare al popolare attore, dopo l’infarto che lo ha costretto al ricovero in ospedale nelle scorse settimane. Ora l’attore sta meglio e verrà omaggiato da tanti amici accorsi nel programma della domenica pomeriggio di Rai 1.

Tra questi appunto il figlio Johnny. Nonostante la giovane età, ha già fatto parlare di sé: sta seguendo le orme del padre come musicista e come attore. È molto legato ai suoi genitori. La madre è Bettina Castioni. Johnny come detto è nato nel 2003 ed è molto seguito sui social. In passato si è schierato pubblicamente in difesa del padre dopo alcune frasi che avevano fatto discutere.

“Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui” aveva detto il ragazzo. “Ciò che mi ha dato fastidio non sono tanto le offese che sono state rivolte a mio padre, quanto il fatto che queste provenissero da una persona che si proclama democratica (la dem Anna Rita Leonardi, n.d.r.) e quindi pronta a difendere i valori della democrazia. I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più in grado di motivare il loro pensiero”, aveva detto Johnny Calà.

Johnny come detto è un ottimo musicista e sembra quindi avere velleità artistiche come il padre. Chissà se riuscirà ad eguagliare la sua straordinaria carriera. Molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che è legatissimo ai suoi genitori, ma non sappiamo se abbia o meno una fidanzata.