John Wick – Capitolo 2: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, su Italia 1 va in onda il film John Wick – Capitolo 2, in prima serata dalle 21.20. Il film del 2017 diretto da Chad Stahelski vede come protagonisti Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose e Common. Si tratta del sequel della pellicola John Wick del 2014. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film John Wick 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Keanu Reeves torna a vestire i panni del leggendario sicario John Wick. Dopo aver ucciso Iosef e Viggo Tarasov, il protagonista è pronto nuovamente a ritirarsi a vita privata. La ritrovata pace viene però immediatamente interrotta dal signore del crimine italiano Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio). Viene rivelato, infatti, che John in passato aveva chiesto aiuto alla famiglia D’Antonio per il suo ultimo compito da sicario, in cambio di un pegno. Ora il giovane mafioso è venuto a riscuotere ciò che gli spetta e pretende che l’uomo compia una missione per lui. Dopo aver rifiutato, John vede la propria casa saltare in aria.

Senza un posto dove stare, John giunge al Continental Hotel di New York City, dove incontra Winston (Ian McShane), il proprietario dell’hotel e custode del registro dei pegni, che gli ricorda che se dovesse rifiutare di restituire il favore, violerà una delle due regole infrangibili dell’organizzazione dei sicari. John allora con riluttanza incontra nuovamente Santino, che lo incarica di assassinare sua sorella Gianna (Claudia Gerini), in modo che possa reclamare il suo posto alla Gran Tavola, il consiglio dei signori del crimine di alto rango.

Il killer, secondo la trama di John Wick – Capitolo 2, giunge quindi a Roma per assassinare la boss camorrista, ignorando che Santino è pronto a mettere una taglia di 7 milioni di dollari sulla sua testa a lavoro finito, per evitare che qualunque sospetto ricada su di lui. Quella che doveva essere la sua ultima missione si dimostrerà, ancora un volta, una lotta per la propria sopravvivenza.

John Wick – Capitolo 2: il cast del film

Diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, il film vede nuovamente come protagonista Keanu Reeves. La pellicola del 2017, in onda stasera su Italia 1, vanta anche la presenza di Claudia Gerini e Riccardo Scamarcio che interpretano due antagonisti senza scrupoli. A completare il cast ci sono poi Common, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Lance Reddick, John Leguizamo e Ian McShane. Ecco tutti gli attori di John Wick Capitolo 2 e i relativi personaggi interpretati.

Keanu Reeves: Jonathan “John” Wick

Riccardo Scamarcio: Santino D’Antonio

Ian McShane: Winston

Ruby Rose: Ares

Common: Cassian

Claudia Gerini: Gianna D’Antonio

Lance Reddick: Charon

Laurence Fishburne: Bowery King

Tobias Segal: Earl

Chukwudi Iwuji: Akoni

John Leguizamo: Aurelio

Bridget Moynahan: Helen Wick

Peter Stormare: Abram Tarasov

Thomas Sadoski: Jimmy

David Patrick Kelly: Charlie

Franco Nero: Julius

Peter Serafinowicz: Sommelier

Margaret Daly: Operatrice

Simone Spinazze: Cartografo

Luca Mosca: Angelo, sarto italiano

Youma Diakite: Lucia

Trailer

Vediamo insieme il trailer ufficiale in italiano del film John Wick Capitolo 2, questa sera – 12 maggio 2021 – su Italia 1 dalle 21.20.

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere John Wick Capitolo 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 12 maggio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

