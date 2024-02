John Travolta e i capelli: nel 2019 l’addio al toupée

Nel 2019 John Travolta, ospite stasera al Festival di Sanremo 2024, ha fatto pace con i suoi “capelli”. L’attore di Hollywood infatti ha deciso di disfarsi degli improbabili parrucchini con i quali da anni si presentava in pubblico e sullo schermo, per mostrarsi in tutta la sua lucida testa senza capelli. In una foto su Instagram dove faceva gli auguri di Buon Anno accanto alla figlia Ella Blu, il protagonista di Grease è apparso per la prima volta completamente calvo e gli utenti del social media hanno mandato in tilt il post a furia di like.

Un successo che, forse, il divo non si aspettava ma che ha incontrato il favore dei fan che gli hanno lasciato tantissimi messaggi positivi sotto alla fotografia. La notizia ha poi fatto il giro del mondo.

Da anni John Travolta ricorreva all’uso di toupée per non far vedere che le folte chiome della giovinezza di La Febbre del sabato sera erano un lontano ricordo. Tutto questo, però, ora fa parte del passato e il nuovo look del divo di Pulp Fiction lo mette in compagnia di tanti colleghi che hanno travato nella testa completamente priva di capelli un nuovo fascino, dal principe William, a Bruce Willis, da Dwayne Johnson a Jason Statham.

