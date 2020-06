JFK – Un caso ancora aperto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 23 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su La7 va in onda JFK – Un caso ancora aperto, film del 1991 diretto da Oliver Stone che espone i fatti immediatamente precedenti all’assassinio del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e le successive indagini per opera del procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison, che dubita della tesi ufficiale successiva all’indagine della Commissione Warren, la quale stabilì che Lee Harvey Oswald fu il solo esecutore materiale dell’attentato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film nel dettaglio.

Trama

1963: dopo l’assassinio del Presidente USA John Fitzgerald Kennedy, il procuratore distrettuale di New Orleans Jim Garrison apprende dai media che il presunto assassino di Kennedy, Lee Harvey Oswald, aveva frequentato la città in diversi periodi della sua vita e decide di indagare su possibili collegamenti tra l’omicidio ed alcuni ambienti di New Orleans. Col suo team di collaboratori controlla molte piste, la più importante delle quali conduce all’ambiguo pilota d’aerei privati David Ferrie: Garrison tuttavia è costretto a fermare le indagini quando il governo federale respinge formalmente l’inchiesta, sostenendo che Ferrie è completamente pulito. Due giorni dopo Oswald viene ucciso di fronte alle telecamere da Jack Ruby prima di poter affrontare un processo, e Garrison chiude ufficialmente le indagini. 1966: l’investigazione viene riaperta dopo una discussione in aereo tra Garrison ed il Senatore Russell B. Long. Garrison, dopo avere letto tutti i volumi redatti della Commissione, scopre numerose imprecisioni e diversi passaggi superficiali, e perciò decide, unitamente al suo staff, di interrogare vari personaggi legati ad Oswald e a Ferrie. Tra questi Willie O’Keefe, un prostituto gay che sta scontando una pena in carcere, rivela di aver assistito personalmente ad una riunione nella quale Ferrie discuteva l’ipotesi di uccidere Kennedy con Clay Shaw, Oswald, ed altri esuli cubani anticastristi. Le indagini, fino a quel momento segrete, convincono Garrison che Oswald non possa avere agito da solo; man mano cominciano ad emergere le connivenze delle più alte istituzioni del governo americano, dell’esercito e di vari esponenti della mafia, della CIA, dell’FBI, al punto che persino lo stesso vicepresidente e successore di Kennedy, Lyndon B. Johnson, sembrerebbe essere implicato. 1969: Garrison, informato di alcune attività dei militari e dei servizi segreti dall’ex capo delle operazioni in nero (black ops), ha modo di dimostrare le proprie tesi (e i difetti della Commissione Warren) processando Clay Shaw, un importante uomo d’affari che sembra collegato all’omicidio di Kennedy ed alla CIA: è, infatti, membro di una S.p.A. con sede anche in Italia, chiamata Permindex, che serve da copertura ad attività della Central Intelligence Agency.

JFK – Un caso ancora aperto: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di JFK – Un caso ancora aperto, ma qual è il cast completo del film in onda oggi su La7? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin Costner: Jim Garrison

Kevin Bacon: Willie O’Keefe

Tommy Lee Jones: Clay Shaw / Clay Bertrand

Joe Pesci: David Ferrie

Laurie Metcalf: Susie Cox

Gary Oldman: Lee Harvey Oswald

Beata Pozniak: Marina Oswald

Michael Rooker: Bill Broussard

Jay O. Sanders: Lou Ivon

Sissy Spacek: Liz Garrison

Brian Doyle-Murray: Jack Ruby

Jack Lemmon: Jack Martin

Donald Sutherland: Mister X

John Candy: Dean Andrews

Edward Asner: Guy Bannister

John Larroquette: Pres. Jerry Johnson

Gary Grubbs: Al Oser

Wayne Knight: Numa Bertel

Jo Anderson: Julia Anna Mercer

Vincent D’Onofrio: Bill Newman

Pruitt Taylor Vince: Lee Bowers

Walter Matthau: Senatore Long

Tomas Milian: Leopoldo

Streaming e tv

Dove vedere il film JFK – Un caso ancora aperto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 giugno 2020 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguire il film anche in streaming tramite il sito della rete tv, La7.

