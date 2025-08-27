Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Jannacciami!: anticipazioni, ospiti, scaletta e streaming

Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Jannacciami!, spettacolo che nel 2023 Paolo Jannacci ha voluto dedicare al padre, Enzo, in occasione dei novantanni dalla sua nascita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Andato in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano nel 2023 è un viaggio in musica e parole dentro l’universo creativo di Enzo Jannacci. Il figlio Paolo, al pianoforte e alla voce, accompagna lo spettatore attraverso canzoni note e momenti teatrali, in un concentrato ben calibrato di malinconia, ironia e leggerezza. L’idea è quella di ricreare non un semplice tributo, ma una serata viva, pulsante, fedele allo spirito dell’illustro e amatissimo padre.

Al fianco di Paolo Jannacci c’è un’orchestra di grande livello con musicisti che hanno condiviso la carriera di Enzo: Maurizio Bassi alla direzione, Serafino Tedesi e l’orchestra d’archi Infonote, Marco Ricci al basso, Stefano Bagnoli alla batteria, Sergio Farina alla chitarra, Daniele Moretto ai fiati, Daniele Comoglio al sax e Andrea Andreoli al trombone. Da menzionare anche gli ospiti speciali come Emiliano Bassi, Marco Brioschi, Roberto Gualdi, Michele Monestiroli e Paolo Tomelleri.

A rendere la serata indimenticabile ci sono poi gli amici di sempre e nuove voci: Ornella Vanoni, Elio, Nek, Francesco Gabbani, J-Ax, accompagnati da incursioni poetiche e comiche di Paolo Rossi e della coppia Ale & Franz. A sorpresa arrivano anche Diego Abatantuono, Renato Pozzetto e Massimo Boldi, a testimoniare come il mondo di Jannacci abbia unito musica, comicità e cultura popolare.

Scaletta

Abbiamo visto gli ospiti e il cast di Jannacciami!, ma qual è la scaletta dell’evento? Eccola:

1) Giovanni telegrafista
2) Musical
3) Io e te feat. Nek
4) Faceva il palo feat. Paolo Rossi
5) Paolo Rossi legge ultimi appunti di Enzo Jannacci
6) Parlare con i limoni feat. Michele Monastiroli al sax
7) Ti te se no feat. Mario Brioschi tromba e flicorno
8) T’ho comprat i calset de seta
9) Ma mi feat. Ornella Vanoni
10) Desolato feat. J Ax
11) La fotografia
12) Quelli che … feat. Ale & Franz e Paolo Rossi
13) E la vita la vita feat. Ale & Franz e Paolo Rossi
14) Ci vuole orecchio feat. Elio, Ale & Franz e Paolo Rossi
15) Silvano feat. Elio, Ale & Franz e Paolo Rossi
16) L’uomo a metà
17) Voglio parlarti adesso
18) El portava i scarp del tennis feat. Paolo Tommelleri al clarinetto
19) Armando
20) Vincenzina
21) Se me lo dicevi prima
22) Vengo anch’io feat. Francesco Gabbani
22) Ho visto un re feat. Abatantuono, Ponzoni, Boldi
23) Sfiorisci bel fiore

Streaming e tv

Dove vedere Jannacciami! in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)
Ti potrebbe interessare
TV / Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2025
Musica / Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, ora troppo magra. Delle critiche me ne frego"
Spettacoli / Francesco Paolantoni difende Marco Santin: "Un cretino si è alzato e se ne è andato subito via"
Spettacoli / Diletta Leotta: "Chi mi insulta sui social poi mi chiede foto nella vita reale"
TV / Ascolti tv martedì 26 agosto: Il segreto di Isabelle, Watson, Babylon
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (seconda puntata)
Ricerca