Jannacciami!: anticipazioni, ospiti, scaletta e streaming

Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Jannacciami!, spettacolo che nel 2023 Paolo Jannacci ha voluto dedicare al padre, Enzo, in occasione dei novantanni dalla sua nascita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Andato in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano nel 2023 è un viaggio in musica e parole dentro l’universo creativo di Enzo Jannacci. Il figlio Paolo, al pianoforte e alla voce, accompagna lo spettatore attraverso canzoni note e momenti teatrali, in un concentrato ben calibrato di malinconia, ironia e leggerezza. L’idea è quella di ricreare non un semplice tributo, ma una serata viva, pulsante, fedele allo spirito dell’illustro e amatissimo padre.

Al fianco di Paolo Jannacci c’è un’orchestra di grande livello con musicisti che hanno condiviso la carriera di Enzo: Maurizio Bassi alla direzione, Serafino Tedesi e l’orchestra d’archi Infonote, Marco Ricci al basso, Stefano Bagnoli alla batteria, Sergio Farina alla chitarra, Daniele Moretto ai fiati, Daniele Comoglio al sax e Andrea Andreoli al trombone. Da menzionare anche gli ospiti speciali come Emiliano Bassi, Marco Brioschi, Roberto Gualdi, Michele Monestiroli e Paolo Tomelleri.

A rendere la serata indimenticabile ci sono poi gli amici di sempre e nuove voci: Ornella Vanoni, Elio, Nek, Francesco Gabbani, J-Ax, accompagnati da incursioni poetiche e comiche di Paolo Rossi e della coppia Ale & Franz. A sorpresa arrivano anche Diego Abatantuono, Renato Pozzetto e Massimo Boldi, a testimoniare come il mondo di Jannacci abbia unito musica, comicità e cultura popolare.

Scaletta

Abbiamo visto gli ospiti e il cast di Jannacciami!, ma qual è la scaletta dell’evento? Eccola:

1) Giovanni telegrafista

2) Musical

3) Io e te feat. Nek

4) Faceva il palo feat. Paolo Rossi

5) Paolo Rossi legge ultimi appunti di Enzo Jannacci

6) Parlare con i limoni feat. Michele Monastiroli al sax

7) Ti te se no feat. Mario Brioschi tromba e flicorno

8) T’ho comprat i calset de seta

9) Ma mi feat. Ornella Vanoni

10) Desolato feat. J Ax

11) La fotografia

12) Quelli che … feat. Ale & Franz e Paolo Rossi

13) E la vita la vita feat. Ale & Franz e Paolo Rossi

14) Ci vuole orecchio feat. Elio, Ale & Franz e Paolo Rossi

15) Silvano feat. Elio, Ale & Franz e Paolo Rossi

16) L’uomo a metà

17) Voglio parlarti adesso

18) El portava i scarp del tennis feat. Paolo Tommelleri al clarinetto

19) Armando

20) Vincenzina

21) Se me lo dicevi prima

22) Vengo anch’io feat. Francesco Gabbani

22) Ho visto un re feat. Abatantuono, Ponzoni, Boldi

23) Sfiorisci bel fiore

Streaming e tv

Dove vedere Jannacciami! in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.