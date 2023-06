Chi è James Casella, chirurgo e figlio di Giucas ospite a Domenica In

Chi è James Casella, chirurgo e figlio di Giucas ospite a Domenica In? James è l’unico figlio del mago ed è nato dalla relazione con la modella inglese Carol Torr. Nato a Roma nel 1987, James Casella è un medico specializzato in chirurgia generale. Dopo la laurea in medicina, ha lavorato prima presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e poi al Nuovo Ospedale dei Castelli, in provincia di Roma, dove tutt’ora lavora.

Il figlio di Giucas Casella ha vissuto la sua infanzia per lo più con il padre e la sua compagna, Valeria Perilli, senza avere alcun rapporto con la madre. Quando ha compiuto 30 anni, James ha deciso di riallacciare i rapporti con lei che, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, ha fornito la sua versione dei fatti su quanto accaduto: “È stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l’avremmo cresciuto insieme”. E anche Giucas, durante una puntata di Vieni da me con Caterina Balivo, ha fatto chiarezza sulla situazione: “Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva”.

James Casella è sposato con Livia, anche lei medico chirurgo. La coppia è molto riservata e le poche informazioni che si hanno su di loro arrivano da Giucas. A maggio 2020, in piena pandemia, il noto prestigiatore si è collegato con Barbara D’Urso e ha fatto sapere che a breve sarebbe diventato nonno per la prima volta. Qualche mese più tardi, infatti, i due hanno dato alla luce il piccolo Giacomo, loro primogenito.